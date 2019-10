Valentino Rossi: "Gli otto titoli di Marquez? Presto mi supererà"

Marc Marquez sta dominando le ultime stagioni in motogp. Il fuoriclasse di Cervera ha dimostrato di essere il più forte anche nel gp di Buriram, in Thailandia, ed ha vinto il suo ottavo titolo mondiale, il sesto nella categoria regina, con una grande autorevolezza e con quattro gare alla conclusione di una stagione che l'ha visto trionfare nove volte, conquistare cinque secondi posti e un solo ritiro ad Austin. Marquez corre in motogp da sette anni e ha vinto sei titoli mondiali: solo nel 2015 è arrivato terzo in classifica alle spalle di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi che lottarono fino alla fine per il titolo vinto poi con polemiche dallo spagnolo.

Marquez ha vinto e non sembrano esserci rivali per il 26enne spagnolo che ha ancora tanti anni di carriera per tentare l'assalto a Giacomo Agostini. A rendergli omaggio anche il suo acerrimo rivale Valentino Rossi che sa bene come i suoi nove titoli mondiali siano facilmente attaccabili dallo spagnolo: "Marquez ha dominato questa stagione chiudendo le gare sempre al 1° o 2° posto, tranne la caduta di Austin quando era al comando, e sta facendo un'annata molto simile a quelle che facevo io quando ero al meglio della forma. I suoi 8 titoli? Penso che non farà troppa fatica a raggiungermi a 9: mi dispiace perché in carriera un paio li ho buttati via io, ma uno me lo hanno fatto perdere".

Valentino Rossi non vince una gara dal 2017, in Olanda ad Assen e questa rischia di essere una delle stagioni più negative della sua carriera. I problemi con la sua Yamaha però restano con il Dottore che ha affermato di avere problemi tecnici difficilmente risolvibili: "Inizio a perdere grip molto presto, quindi non ho più prestazione e in piega soffro molto. Dobbiamo cambiare qualcosa e ci stiamo provando, ma i problemi restano" .

