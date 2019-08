Taranto, smascherato falso cieco: sottratti 154mila euro

Teoricamente risultava "cieco assoluto", ma gironzolova tranquillamente per il mercato, sceglieva la frutta migliore e si fermava anche per strada a leggere i cartelloni. La Guardia di Finanza di Taranto ha smascherato un falso cieco di Marruggio, paesino della provincia pugliese, che per 17 anni ha finto di non vedere, arrivando così a sottrarre all'Inps 154mila euro.

Per questo motivo il gip del Tribunale di Taranto Pompeo Carriere ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca " diretta o per equivalente ", di beni e disponibilità finanziarie per l'ammontare della truffa ai danni dell'Ente di previdenza. L'uomo di 79 anni è stato denunciato per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La misura cautelare sul patrimonio è risultato di mesi di indagini partite dal febbraio scorso.

Nel corso dell’attività investigativa, i finanzieri della Compagnia di Manduria hanno filmato e pedinato l'anziano truffatore constadando che il soggetto fosse in grado di badare a sè stesso senza bisogno di alcuna assistenza, di sbrigare autonomamente le proprie commissioni giornaliere, girare per strada attraversando sulle strisce (vedendo anche quelle sbiadite), scegliere i prodotti migliori per la spesa e che riuscisse anche a contare le monetine del resto. Si è scoperto così che sin dal 2002 l'anziano percepisse indebitamente dall'Inps un'indennità di accompagnamento riservata alla categoria degli invalidi civili, per "cecità assoluta", come riportato da "La Gazzetta del Mezzogiorno".