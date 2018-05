Tv, Reteconomy cresce e acquisisce Bike Channel

Continua la crescita della piattaforma multimediale Reteconomy: l’editore Franco Cappiello, ha infatti rilevato le attività di Bike Channel, primo canale televisivo interamente dedicato al mondo del ciclismo e della bike economy in tutte le sue forme: sport, industria, innovazione, smart mobility, tecnologie, training, salute, lifestyle, cicloturismo, eventi. L’ operazione rientra nella strategia di potenziamento dei canali verticali dedicati all’economia in tutte le sue declinazioni trasmessi sul canale 512 di Sky e su quello 260 del digitale terrestre. L’economia dello sport è infatti da sempre protagonista in Reteconomy con programmi, approfondimenti e servizi, attraverso i racconti degli atleti, le testimonianze dei protagonisti e degli imprenditori di settore.

Bike Channel è un punto di riferimento per il settore, con eventi live, rubriche e programmi che coinvolgono e intercettano l’interesse di un vasto mondo di appassionati e operatori del settore: oltre 25 milioni di persone che ogni giorno scelgono la bici per muoversi, insieme alle società sportive e a tutta la filiera degli operatori. Tre le principali aree: Professionismo, con gare in diretta e in differita, docufilm, programmi di training e approfondimenti a cura di un team di ex professionisti come Paolo Savoldelli, vincitore del Giro d’Italia; Praticanti, con servizi coinvolgenti sulle principali manifestazioni sportive e speciali dal back stage; Ciclo-creatività, con la raccolta di video, news e tendenze dall’Italia e dall’estero, e soprattutto con “The Coach” e “La sfida” i primi reality dedicati al ciclo amatoriale, oltre al programma “In viaggio con….”, alla scoperta degli itinerari cicloturistici più belli in compagnia di testimonal femminili come la presentatrice Filippa Lagerbäck e Justine Mattera. Bike Channel è visibile in alta definizione sul canale 214 di Sky, ed è integrato dal sito BikeChannel.it e coinvolge una vasta community di appassionati sui principali social network con un target consumer composto da 70% uomini e 30% donne, età focus 35-60 anni e profilo socio-economico medio-alto.

“Sono molto orgoglioso di aver rilevato Bike Channel, un nuovo ed importante canale verticale, che andrà ad arricchire l’offerta di contenuti e multimedialità del nostro gruppo editoriale - afferma l’Ingegner Franco Cappiello - Credo nella mobilità a due ruote, non solo perché è un mercato in forte espansione ma soprattutto, da appassionato di ciclismo, sono convinto rappresenti un preciso stile di vita e un modo responsabile di vivere la mobilità, condividendo da sempre i valori della passione, dell’impegno e della disciplina che sono indispensabili sia nella gestione delle aziende, sia nella pratica sportiva”.

“Intendiamo potenziare il nostro nuovo canale con futuri investimenti in ambito editoriale, con l’acquisizione di nuovi eventi e gare ciclistiche, oltre al lancio di nuove produzioni – sottolinea l’imprenditore – Bike Channel rappresenta un comparto, quello del biciclo, in cui l’Italia è il maggior produttore in Europa, con marchi di indiscussa eccellenza noti in tutto il mondo. La “mobilità” su pedali genera in Italia un fatturato superiore ai 6 miliardi di euro – prosegue Cappiello – a cui si aggiungono le ottime prospettive generate delle e-bike, le bici a pedalata assistita, che registrano anche nel 2017 una rilevante crescita a due cifre, dopo aver già da tempo rivoluzionato la mobilità urbana ed extra urbana, anche grazie all’interazione con la connettività web e l’utilizzo di app dedicate”.