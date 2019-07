Investe e uccide un prof: era positivo a cannabis

Stava andando all'esame di maturità, ma sulla strada ha travolto con l'auto un professore, uccidendolo. Un ragazzo di 21 anni è in arresto per omicidio stradale, per aver investito il prof Paolo Rigliari, 55 anni, originario di Teano, insegnante di sassofono del conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento. I test sui cannabinoidi sono risultati positivo.

L'incidente è avvenuto sulla statale Appia nella zona di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, alla prime luci di sabato mattina. Il giovane si stava recando a sostenere l'esame di stato per il diploma da privatista, mentre la vittima si era fermato sul ciglio della strada per cambiare la ruota della macchina. Insieme al professore c'era un parente, anche lui travolto dalla macchina con alla guida il 21enne, che adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Rocco di Sessa.

Ancora da accertare le cause dell'incidente, se provocato da distrazione o altro, ma da quanto riportato su Il Messaggero.it, i due stavano effettuando la riparazione sul bordo della carreggiata, in un punto visibile e non nascosto. È emerso inoltre che il giovane avesse fatto uso di cannabis, come da ricontri degli esami effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca che stanno portando avanti le indagini. Per questo motivo il 21enne è in stato di arresto e si trova adesso ai domiciliari.