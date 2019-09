Valentina Vignali incanta in bianco e nero: "Più curve che al Mugello"

Valentina Vignali è stata una delle protagoniste più accattivanti del Grande Fratello 16 e si è fatta notare all'interno del reality per la dialettica ma anche per l'ironia. Durante il programma la cestista non si è risparmiata e ha creato dinamiche interessanti, interagendo con tutti e mostrando anche un carattere piuttosto deciso, a tratti fumantino.

Per lunghe settimane è stata presa di mira dagli hater perché a loro dire il confronto tra le immagini viste all'interno delle casa e quelle condivise sui social sarebbe impietoso, a causa del presunto abbondante uso di Photoshop da parte della ragazza. È stata oggetto di un persistente body shaming anche una volta uscita dalla casa del Grande Fratello a causa dei chili presi durante il reality ma non si è mai persa d'animo e ha sempre risposto con le rime e con i fatti a chi l'ha insultata.