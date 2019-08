"Vi bacio tutti tutti tutti": l'ultimo messaggio di Nadia Toffa

Nadia Toffa se n'è andata in silenzio dopo aver lottato per mesi, molti dei quali davanti alle telecamere per urlare che si può e si deve combattere, sempre. Nei social la iena aveva trovato un rifugio durante la sua battaglia, qui informava i suoi fan e i suoi seguaci sulle sue condizioni di salute e spesso rispondeva, soprattutto agli hater, a chi le augurava la morte.

C'è una costante in tutte le foto che Nadia Toffa ha condiviso sul suo profilo di Instagram ed è il sorriso. Non l'ha mai perso davanti all'obiettivo e con questo gesto voleva dare coraggio anche alle altre persone che stavano combattendo come lei. Il sorriso che compare anche nel suo ultimo post di Instagram che risale allo scorso 1 luglio, in compagnia del suo fidato bassotto Totò. “ Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti. N ”, scriveva Nadia Toffa guardando dritto nell'obiettivo.

Quel post arrivava dopo tanti giorni di assenza che avevano turbato i suoi tantissimi fan, messi in allarme da un silenzio che non era da lei. Forse aveva deciso di tornare a farsi vedere dopo 20 giorni dall'ultimo post per rassicurare, nonostante le sue condizioni di salute fossero compromesse. Da quel 1 luglio, però, è calato il silenzio nel profilo di Nadia Toffa e più i giorni scorrevano e più i suoi seguaci si interrogavano sulla sua salute. Più il tempo passava più saliva la preoccupazione, spazzata brutalmente via dall'annuncio, tenero e straziante al tempo stesso, de Le Iene. Oggi, sotto quella foto, sono tantissimi quelli che lasciano un messaggio, un saluto, un ricordo.