Il 53% delle donne riceve foto di genitali maschili

Mandare foto di genitali maschili è diventata una vera e propria moda tra i Millennial. Un sondaggio riportato da YouGov attesta che, nella generazione di giovani nati fino al 2000, 1 ragazzo su 4 ha inviato almeno una volta un'immagine dei propri genitali.

Per la precisione, il 27% dei giovani ha inviato uno scatto del genere a una donna. Tra questi, il 24% l'ha fatto senza che gli si fosse richiesto, mentre il 34% ha ricevuto un'espressa richiesta di invio. A preoccupare è però proprio quel 24%: pare infatti che sia in voga una moda molto particolare nella metropolitana di New York: i ragazzi ricorrono all'AirDrop dell'iPhone per inviare immagini del proprio pene e dei propri testicoli a passeggeri a caso.

Intervistati sull'esperienza dell'inviare o ricevere foto sconce, uomini e donne hanno risposto con diversi aggettivi, dimostrando così vedute diametralmente differenti. Il dato che risalta ma rappresenta un'eccezione è che il 49% delle donne e il 32% degli uomini abbia definito questi scatti " volgari ". Il 48% delle donne Millennial li ha definiti anche " stupidi " e il 24% ha aggiunto " tristi ". Per i maschietti è andata un po' diversamente, dato che il 30% dei Millennial pensa comunque siano " sexy ".

Per quanto riguarda le donne, il 53% delle Millennial ha ricevuto almeno un'immagine del genere sul proprio smartphone. Tra queste, il 78% non l'aveva richiesto. A quando pare, però non si tratta di una moda solo in voga tra giovani e giovanissimi: almeno un terzo degli intervistati tra i 35 e i 54 anni hanno ceduto alla tentazione dell'invio di foto sconce, mentre è accaduto lo stesso anche all'8% degli over 55.