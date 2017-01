Sesso con un robot. La confessione in un documentario: ​"Ne è valsa la pena"

Karley Sciortino, 31enne single, ha provato per venti minuti un robot dalla fattezze maschile di nome Gabriel. L'androide, progettato per soddisfare il piacere intimo femminile, è stato immesso sul mercato americano nel 2015. Da quel momento le vendite sono schizzate, tanto che sono attesi nuovi modelli.

A letto con un robot

Gabriel, come raccontato in un documentario di Vice, è un robot da 5000 euro. Nello stesso filmato, la Scortino spiega com e " si pensa sempre che gli uomini abbiano più voglia di fare sesso con un oggetto e che le donne abbiano bisogno per forza di connessione emotiva, ma non è così. Queste bambole sono in silicone e il pene è incredibilmente realistico, anzi, talvolta indistinguibile da uno vero ".