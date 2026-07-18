Borse, anche sui listini l’estate è bollente

Crollano in Borsa i prezzi delle società di semiconduttori. E non è una nicchia di mercato, ma il motore dell’Intelligenza Artificiale. Da Seoul a New York, passando per la nostra STMicroelectronics, il settore ha condizionato tutte le Borse mondiali a partire da fine giugno. Al punto qualche importante analista si chiede se sia il segnale di una grossa correzione sui mercati, ai massimi di sempre. L’ultimo a lanciare un allarme autorevole è stato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, che il 15 luglio scorso ha parlato di “valutazioni elevate, rialzi concentrati in pochi segmenti e persistente incertezza geopolitica” che “espongono i mercati a correzioni anche brusche”.

Altri sono invece più ottimisti, o più fatalisti, come Dan Ives, l’analista americano considerato una superstar a Wall Street. Per Ives “siamo al terzo inning, in una partita di nove”. Metafora di baseball che equivale, più o meno, a dire che in una partita di tennis di uno Slam, siamo solo al primo di cinque set. Ives si riferisce alle fasi del ciclo della rivoluzione IA. Ives usa l'immagine del baseball (partita a nove riprese) da tempo, per comunicare un messaggio costante: siamo ancora nella fase iniziale di un ciclo di investimento pluriennale, quindi "non è il momento di vendere".

La progressione che descrive vede la prima fase nel 2022-23: l'esplosione iniziale della domanda IA innescata dal lancio di ChatGPT, con i grandi hyperscaler (Microsoft, Google, Meta, Amazon) che hanno iniziato a investire in infrastrutture di calcolo. La seconda fase (2024 - inizio 2026): l'espansione dell'IA trade oltre i giganti tech verso l'hardware delle varie Intel, Cisco e Dell, per arrivare a software e infrastrutture. E ora la terza fase, dove la crescita degli utili del settore semiconduttori genera forti prese di profitto. Si pensi al titolo quotato in Piazza Affari, STM: ha iniziato l’anno intorno ai 20 euro; in maggio è arrivato a sfiorare i 70; ora è tornato verso quota 50. Il crollo dei semiconduttori è iniziato a inizio luglio, dopo un rally straordinario: l'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) era salito quasi del 65% nei primi sei mesi del 2026, con titoli come Micron e Intel che avevano guadagnato oltre il 100-270% da inizio anno. Poi, a inizio luglio, la musica si è fermata.

Ma oltre che il terzo inning (o il primo set) il problema è che una riflessione sulla crescita dell’economia legata alla IA coinvolge molte tematiche. La prima è la sostenibilità del modello in generale: gli utili prospettici ripagheranno gli investimenti effettuati? Finora è una grande scommessa. Poi c’è il tema dei Data Center, giganteschi centri di calcolo ad alto assorbimento energetico, che stanno avendo sull’opinione pubblica un impatto paragonabile (con tutte le cautele del caso) a quello del nucleare: nessuno li vuole vicino a casa sua. C’è poi il tema dei tassi d’interesse: il loro livello elevato può inceppare l’intero meccanismo.

In altri termini, questa fase di correzione

delle valutazioni di Borsa va tenuta sotto stretta osservazione perché potrebbe segnare una fase di svolta. La prudenza, in vista della piena ripresa dopo l’estate, quando gli scambi diventano sempre più sottili, è d’obbligo.