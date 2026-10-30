Charlotte Casiraghi

Charlotte Cariraghi ha scritto un libro per la Nave di Teseo, «La crepa», ed è splendida, nonché erede della famiglia Grimaldi, seconda figlia di Carolina Grimaldi di Monaco, che viene chiamata per il suo terzo matrimonio (finito) Carolina di Hannover (i Grimaldi sono altezze serenissime, gli Hannover altezze reali).

Il padre era Stefano Casiraghi, morto in off shore quando lei aveva solo 4 anni (quest’anno ne ha compiuti 40). Ma dei suoi privilegi scrive «non trovo alcun motivo di orgoglio». Sui gossip, poi, Dio ci scampi: «Spesso ho avuto voglia di urlare: non sono quella che credete». Essere bella, ricca e famosa ancora prima di nascere? È davvero duro.