Francesco Sarcina è un grande musicista. Ci ha regalato canzoni come Dedicato a te, Vieni da me e In una notte d’estate, quando era il frontman de Le Vibrazioni. Ha poi proseguito la carriera da solista, firmando brani come Femmina, Vai pensiero vai e Parte di me. Ospite di Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e oggi una delle conduttrici e intervistatrici di punta della Rai, ha raccontato quanto il gossip gli abbia dato fastidio: forse vittimismo, ma perlomeno lui davvero non cercava di essere sui rotocalchi. Si parlava troppo della sua vita privata, ma forse per la verità erano le persone intorno a lui che parlavano. Parlavano dell’ex compagna, dalla quale ha avuto un figlio, oggi di 19 anni; della storia con Clizia Incorvaia, mamma di sua figlia, 11 anni, accusata (forse ingiustamente) di un flirt con Riccardo Scamarcio, oggi sposata con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi; e, infine, del suo secondo matrimonio con Nayra Garibo, sua seconda moglie, messicana, e madre della loro bambina, nata cinque anni fa. A fine ottobre Francesco ha compiuto cinquant’anni. È un uomo maturo, bello come un ragazzo di vent’anni. Pare che fosse davvero difficile relazionarsi con lui nei momenti di maggiore creatività. In compenso, ci ha regalato album bellissimi: due da solista e otto con Le Vibrazioni. E canzoni come Dedicato a te e Vieni da me sono ormai entrate nella storia della musica pop italiana. C’è stato un momento in cui chi gli vuole bene ha avuto paura di perderlo. Ma Francesco ha saputo fare retromarcia e raccontare il suo percorso nel libro Nel mezzo, pubblicato cinque anni fa da Sperling & Kupfer. Tra le pagine scriveva: «Nella vita non ho mai voluto né ordine né disciplina». Ma, seguendo questo binario, sarebbe stato inevitabile perdersi, anche i marinai, quando non trovano la rotta, possono guardare il cielo e scoprire una stella capace di condurli in un porto sicuro. Quella stella, per lui, si chiama J-Ax. Il rapper italiano è stato fondamentale per aiutarlo a uscire dal tunnel di certe dipendenze. Quali? Non voglio ricordarlo. Preferisco ricordare che Francesco oggi rimane un grande artista, ma negli anni ha saputo diventare anche un grande padre di tre figli di tre madri diverse. Certo, poi magari i rapporti non sono sempre ottimi con tutte e tre, come dire: il possibile lo sto facendo, l’impossibile cercherò di farlo, per i miracoli mi sto attrezzando.