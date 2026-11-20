Si trova in Germania, più precisamente nel Rheingau, la migliore azienda vinicola del mondo: si tratta di Schloss Johannisberg, prima classificata nella lista The World’s 50 Best Vineyards, che sale dal secondo posto dello scorso anno dietro la cilena Vik. Si tratta di un’azienda affacciata sul Reno e coltivata esclusivamente a Riesling dal 1720; qui nel 1775 una vendemmia ritardata diede origine alla Spätlese, la tipologia che ha fatto la storia della tenuta. Un luogo bellissimo, con un palazzo settecentesco e dalle cantine storiche nelle quali si conserva una bottiglia del 1748.

Schloss Johannisberg in Germania la cantina più bella del mondo

Sul podio ci sono al secondo posto Bodegas Ysios della Rioja, in Spagna, che si distingue per l’architettura della cantina che si fonde armoniosamente nel paesaggio; al terzo Montes nella Valle di Colchagua in Cile, che affianca alla cantina a gravità di Apalta il ristorante Fuegos de Apalta; nella top ten anche al quarto posto Maison Ruinart nella Champagne, in Francia, al quinto Creation nella Walker Bay, in Sudafrica, al sesto Clos Apalta di nuovo nella Valle di Colchagua, al settimo Klein Constantia nel Western Cape, in Sudafrica, all’ottavo Château Smith Haut Lafitte nella regione francese di Bordeaux, al nono Château d’Yquem sempre nel Bordeaux e al decimo Durigutti Family Winemakers a Mendoza, in Argentina.

Schloss Johannisberg in Germania la cantina più bella del mondo

E l’Italia? C’è solo una cantina nella top 50: si tratta della piemontese Ceretto ad Alba, che scende dal 19esimo al pur ottimo 22esimo posto. Il centro delle visite è la tenuta Monsordo Bernardina, aperta al pubblico dal 2009 e riconoscibile per l’Acino, la struttura trasparente protesa sulle vigne. Alla stessa famiglia si deve anche il progetto del ristorante Piazza Duomo ad Alba con Enrico Crippa. Per fortuna ci sono altre quattro nostre cantine nella seconda parte della classifica, quella dal 51esimo al centesimo posto. Al 58esimo troviamo un’altra azienda delle Langhe, G.D. Vajra, che fa il suo ingresso nella lista. Al 64esimo stesso territorio con Vietti di Castiglione Falletto: anche questo è un esordio; al 77esimo posto arriviamo in Trentino con Ferrari Trento e le sue bollicine di montagna: si tratta di un rientro in classifica; infine al 95esimo posto l’Azienda Agricola Arianna Occhipinti di Vittoria, in Sicilia, unica testimonianza del Meridione. Per leggere il risultato italiano va però tenuto presente il caso di Antinori nel Chianti Classico, prima al mondo nel 2022 e per questo inserita nel gruppo Best of the Best, una hall of fame di cantine fuori concorso che coimprende anche Zuccardi Valle de Uco, vincitrice dal 2019 al 2021, Catena Zapata (2023), Marqués de Riscal (2024) e la già citata Vik (2025).

La Francia è il Paese più rappresentato nella classifica, con 23 cantine nelle prime 100, e la Champagne è la regione viticola più presente, con 9. La Spagna è seconda con 10, l’Argentina terza con 9. Seguono Cile e Stati Uniti con 8 ciascuno, Australia con 6, Italia, Portogallo e Sudafrica con 5. Completano il quadro Regno Unito con 4, Nuova Zelanda con 3, Georgia, Germania, Ungheria e Uruguay con 2 ciascuno, Austria, Bulgaria, Canada, Cina, Grecia e Libano con una presenza a testa. Quanto alle aree, dopo la Champagne con le sue nove cantine, seguono Bordeaux e Mendozano con 8, Rioja, Valle del Maipo e Douro con 4 ciascuna.

La classifica è costruita con i voti di oltre 700 membri dell’Academy, fra sommelier, giornalisti del vino, operatori ed esperti di viaggio ed enoturismo, distribuiti in 20 aree geografiche. Ogni votante esprime sette preferenze, scegliendo fra le cantine visitate personalmente nei tre anni precedenti. Il voto è riservato, le aziende non possono candidarsi e sponsor e dipendenti dell’organizzazione sono esclusi dal voto. La novità del 2026 è una soglia geografica: per entrare in

classifica occorrono preferenze provenienti da almeno due Paesi diversi. L’oggetto del voto è l’esperienza di chi visita la cantina. Il vino nel bicchiere è soltanto una delle componenti. Ogni giurato decide quanto pesino la qualità della degustazione e della visita guidata, l’accoglienza, la cucina, il servizio, l’architettura, il paesaggio, l’accessibilità e il rapporto qualità-prezzo.