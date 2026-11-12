Ornella Muti-Barbara D'Urso, c'eravamo tanto odiate

Alla fine Milly Carlucci è riuscita a vincere e ha ottenuto la presenza di Ornella Muti a Ballando con le stelle, ma mo’ si balla sui carboni ardenti. Odio sotto i tacchi? Milly Carlucci sa essere audace. Perché Ornella è giudicata da Barbara D’Urso. E Ornella Muti ha avuto un passato, con Barbara, di fuoco: la figlia di Ornella, Naike Rivelli, sette anni fa pubblicò sui social video dove non c’erano certo grandi lodi verso Barbara D’Urso e il suo modo di fare TV. Certi passaggi erano decisamente urticanti, al punto che Barbara decise di querelare Naike Rivelli per diffamazione. Muti, cuore di mamma, prese le parti della figlia, ovviamente. Fuoco alle polveri: una causa legale contro Naike era troppo. Tanto rumore per nulla: nel 2024 Naike è stata condannata solo a una multa di 800 euro e per soltanto uno degli episodi contestati dalla difesa di Barbara D’Urso (ma il Pm aveva chiesto sette mesi). Per tutto il resto era stata assolta.

Non conviene quasi mai andare per cause legali in certi casi: guadagnano solo gli avvocati, mi diceva mia nonna. Oggi, ogni passione sembra spenta, «Non ricordo neanche bene com’è andata a finire la cosa», mi dice Naike Rivelli, il che significa che certi toni, certe frizioni si sono più che stemperate, anche se ci ha rinfrescato la memoria la Corte d’Appello di Torino, che nel marzo scorso aveva confermato quella multa per Naike e quindi, in minima parte, era stata confermata la diffamazione. Una cosa è certa: questo precedente non influenzerà minimamente il ruolo di Barbara D’Urso, che oggi la vede impegnata come giurata sui balletti che Ornella Muti farà con il ballerino Pasquale La Rocca, che, (un caso, vero, Milly?) è lo stesso ballerino che aveva affiancato Barbara D’Urso quando ha partecipato a Ballando con le stelle come concorrente. Il primo ballo è stato presentato sabato scorso e Ornella è stata osannata dai giurati: Alberto Matano le ha dato 9, Guillermo Mariotto addirittura 10. Solo Barbara D’Urso l’ha criticata e le ha detto amorevolmente: «Non mi è arrivata la passione. Ti vedevo spaventata» e ha sottolineato, sempre amorevolmente, che il suo tango con La Rocca l’anno scorso era stato molto meglio. In ogni caso, le ha dato sette. Quando andavo a scuola e prendevo sette offrivo da bere.