Battuta sessista sulle nuotatrice australiane, licenziato in tronco telecronista sportivo

Un commento sessista costa carissimo allo storico commentatore sportivo inglese Bob Ballard, sollevato con effetto immediato da Eurosport Uk. È successo dopo che sabato sera la staffetta 4x100 stile libero femminile australiana composta da Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris ha vinto l'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

In una clip diventata virale sui social media, mentre le atlete stavano lasciando la Defense Arena, Ballard ha detto: "Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne...che se ne vanno in giro a truccarsi" . Una frase che ha fatto indignare anche la co-conduttrice al fianco del commentatore, Lizzie Simmonds, ex campionessa britannica di nuoto. In diretta, l'ha definita "oltraggiosa", provocando altre risate inopportune di Ballard. Quest’ultimo, nel frattempo, si è chiuso nel silenzio e non ha ancora commentato né chiesto scusa pubblicamente quanto accaduto. Probabilmente non immaginava quanto sarebbe accaduto dopo. La battuta sessista è diventata rapidamente virale, scatenando una vera e propria bufera social. Poi domenica sera è arrivato l’annuncio di Eurosport sulla rimozione dall’incarico del telecronista alle Olimpiadi con effetto immediato per il commento inappropriato. "Durante un segmento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. Per questo motivo, è stato rimosso dalla nostra squadra di telecronisti con effetto immediato" ha scritto l'emittente in un comunicato.

Ballard è uno dei dei veterani dei commentatori sportivi inglesi. Sin dagli anni '80 ha seguito diversi sport, dai tuffi alla pallanuoto, ma anche hockey su ghiaccio e tennis su sedia a rotelle, prendendo parte a numerose Olimpiadi e Mondiali. Dopo aver lavorato in passato anche per la Bbc, il telecronista è diventato molto noto soprattutto per le gare di nuoto e immersioni.