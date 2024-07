Choc alle Olimpiadi 2024, morto l'allenatore di boxe di Samoa

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel villaggio che ospita gli atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024: è deceduto Lionel Elika Fatupaito, l'allenatore di boxe di Samoa. Il 60enne, che aveva raggiunto la capitale francese insieme alla delegazione del suo Paese, avrebbe accusato un malore rivelatosi fatale.

Dramma alle Olimpiadi

Stando alle ultime notizie riportate, Lionel Elika Fatupaito è deceduto proprio nella giornata in cui si celebrava la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. L'allenatore, un uomo di 60 anni, si trovava nel villaggio olimpico di Seine-Saint-Denis, dove sono ospitati gli atleti che partecipano alle competizioni, quando ha accusato un malore. Secondo le indiscrezioni filtrate, il 60enne sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco insorto all'improvviso.

L'uomo è stato dichiarato morto nel corso della giornata di ieri, venerdì 26 luglio, ma la notizia è stata diffusa oggi. La conferma è arrivata da una fonte in contatto con la procura di Bobigny, che però non ha fornito ulteriori dettagli. Ancora non sappiamo in quali circostanze sia avvenuta la tragedia. Fatupaito era a Parigi per accompagnare gli atleti di boxe.

Le indagini

Del caso si stanno occupando gli agenti della polizia di Seine-Saint-Dekis, che hanno effettuato i necessari rilievi presso il Villaggio Olimpico e avviato le verifiche per cercare di risalire alle cause dell'improvviso decesso. A soccorrere per primi l'uomo sono stati gli operatori sanitari e i vigili del fuoco francesi, chiamati sul posto. Sembra che Lionel Elika Fatupaito si sia sentito male intorno alle 10.20, mentre si trovava insieme a un atleta della nazionale olimpica di boxe. Da lì l'allarme, con l'immediato arrivo dei soccorsi.

Prendendo contatti con la stampa, l'ufficio del procuratore locale ha detto che Fatupaito è morto per " cause naturali".

Il cordoglio