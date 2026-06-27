Amadeus lascia Warner. Coletta al posto di Sciarelli?

Un presentatore che ha migliaia di ore di conduzione sulle spalle se ne va a riposo. Un manager che non ha mai presentato un programma potrebbe prendere la guida di Chi l'ha visto? al posto di Federica Sciarelli. Sembrano follie da caldo estivo, invece, sono movimenti del turbinio del tele-mercato di questi giorni. Amadeus, dopo soli due anni (con un contratto di quattro) lascia Warner Bros. Discovery. Mentre in Rai si sta ragionando se affidare la trasmissione che cerca gli scomparsi a Stefano Coletta, manager di lungo corso della tv di Stato, attuale direttore del coordinamento generi, per molto tempo alla direzione di quella Raitre che guardava ancora a sinistra e prima ancora autore e responsabile di molti programmi, tra cui proprio Chi l'ha visto?.

Dunque, partiamo da Amadeus. Il divorzio ora è ufficiale, ma da tempo si sapeva che sarebbe finita così.

Il presentatore, andato in pompa magna nel gruppo Discovery per lavorare sul canale Nove, dopo aver lasciato la Rai sbattendo un pochino la porta (aveva fatto cinque incredibili Sanremo e tanto altro ma "non si sentiva più abbastanza apprezzato"), con un cachet altissimo, si è ritrovato a passare dal 20-30-40-50 per cento di share a 2-3 per cento del quiz Chissà chi è o del talent show Like a star: solo la riedizione della Corrida ha funzionato, ma troppo poco per il mega progetto per cui era stato assoldato. Non si è portato dietro il pubblico come speravano i dirigenti della media company e come invece era successo con Fazio e Crozza. Dunque, ieri, i comunicati. Che recitano: "Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità", ha dichiarato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe. "Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco". Laconica la dichiarazione di Amedeo Sebastiani (vero nome del presentatore): "Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros". Che farà ora il presentatore? In molti lasciano intendere che se ne starà un po' a riposo, riflettendo sul futuro. Fiorello, suo amico più fidato, vorrebbe riportarlo in Rai e ci ha già provato lanciando vari messaggi (e ospitandolo per un giorno) alla Pennicanza, ma l'ad Giampaolo Rossi ha nettamente scartato questa ipotesi. Mediaset gli ha aperto le porte come giudice di Amici, ma da quelle parti, come presentatori di show, quiz, game, non ci sono posti liberi.

Tornando in Rai, Stefano Coletta (nella foto a fianco di quella di Amadeus) pare seriamente allettato dalla proposta di prendere la difficile eredità di Federica Sciarelli. Per gestire le terribili storie di Chi l'ha visto? ci vogliono fermezza, lucidità, cultura e sensibilità, doti che certamente appartengono al manager. Ciò di cui è meno dotato è la capacità di sintesi e il linguaggio semplice, necessario per un pubblico largo. Comunque si troverebbe ad affrontare una sfida entusiasmante in un programma che conosce bene perché ne è stato in passato capo-struttura.

Tra l'altro, almeno in questo caso (dopo la sfilza di polemiche sui programmi di Raitre cancellati di Stefano Massini, Bollani e ora pure Pino Strabioli), non si parlerebbe di tele-Meloni, visto che il suo cuore batte a sinistra.

Se non accetterà si vagliano altre ipotesi tra cui Eleonora Daniele, Pino Rinaldi, Francesca Fagnani e Luisella Costamagna.