Temptation Island chiude con ascolti record: l’edizione 2026 entra nella storia della tv

L’edizione 2026 di Temptation Island si è conclusa con numeri eccezionali, confermandosi il programma più seguito dell’estate. Il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha registrato ascolti in costante crescita, trasformandosi in un fenomeno capace di dominare non solo la televisione, ma anche le piattaforme digitali. Al termine della stagione, è arrivato anche il plauso dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha sottolineato il valore editoriale e sociale del programma.

Ascolti da primato per il gran finale

L’ultima puntata di Temptation Island ha conquistato 4.247.000 telespettatori, pari al 35,5% di share, chiudendo un percorso che ha mantenuto altissima l’attenzione del pubblico per tutta l’estate. Nel complesso, l’edizione ha fatto registrare una media di 3.970.000 spettatori e uno share del 31,33%, numeri che confermano il reality come uno dei maggiori successi televisivi della stagione. A questi risultati si aggiunge l’enorme impatto sui social, dove i profili ufficiali del programma hanno superato i 700 milioni di visualizzazioni.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Al termine dell’edizione, Pier Silvio Berlusconi ha voluto congratularsi con il team che ha realizzato il programma, evidenziandone il successo sotto molteplici aspetti. “I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria valorizzazione di tutta l’offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale".

Il momento d’oro di Mediaset

Il successo del reality si inserisce in una fase particolarmente positiva per il Gruppo Mediaset. Nel periodo successivo ai Mondiali di calcio, le reti dell’azienda hanno ulteriormente consolidato la propria leadership, raggiungendo il 42,1% di share nell’arco delle 24 ore e il 45,8% nella fascia di prima serata sull’intero pubblico. Numeri che confermano la solidità dell’offerta editoriale del gruppo e la capacità dei suoi programmi di intercettare un pubblico sempre più ampio, sia davanti alla televisione sia attraverso i canali digitali.