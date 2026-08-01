La Rai è la più vista nel prime time e nell’intera giornata

Con 36 milioni di ore complessivamente spese, RaiPlay è al primo posto tra le piattaforme gratuite consultate per più tempo nel primo trimestre del 2026.

Tra le piattaforme VOD gratuite, RaiNews è tra le più visitate in termini di utenti unici medi, con 14 milioni di soggetti raggiunti.

Da segnalare anche il dato relativo ai Tg nelle edizioni serali (18:30 – 21:30): il più visto è il Tg1 delle 20:00 (con quasi 4,8 milioni di ascolti medi giornalieri). La Tgr ottiene 2,3 milioni di telespettatori e il Tg2 segna una crescita del 17,1%.

Anche considerando gli spettatori nel giorno medio riferiti all’intera giornata, Rai è al primo posto con 3,5 milioni di telespettatori pari al 38,7% di share e una dinamica in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025 (+0,1%).

La Rai è il primo editore televisivo italiano anche nell’era della Total Audience, lo certificano i dati dell’ Osservatorio sulle Comunicazioni, rilasciati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aggiornati al primo trimestre 2026. La nuova rilevazione Agcom, che include tv, smartphone, tablet, pc, smart TV, console e piattaforme on demand, conferma la leadership del Servizio Pubblico.

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