X Factor 2026: quando inizia, chi sono i giudici e tutte le novità da sapere

Con un post sul proprio account ufficiale di Instagram - post che sta facendo discutere per il possibile utilizzo di animazioni fatte con l’intelligenza artificiale - Sky Italia ha svelato la data di uscita della nuova edizione di X Factor. Giunto ormai alla sua ventesima edizione, il talent show musicale ha sfornato negli anni grandi protagonisti del panorama musicale nostrano, da Francesca Michielin passando per i famosissimi Maneskin. L’ultima edizione è stata vinta da Rob e ha avuto anche il merito di lanciare Delia, cantante siciliana che ha fatto della sua provenienza il proprio marchio distintivo. Il video postato sui social annuncia che la nuova edizione dello show farà il suo debutto su Sky e, in contemporanea in streaming su NOW, a partire dal 10 settembre e andrà in onda fino al 3 dicembre, quando verrà eletto il nuovo vincitore.

Prodotto da Fremantle, X Factor tornerà così a riempire il giovedì sera dei palinsesti Sky, seguendo la solita struttura della selezione dei concorrenti. Si inizierà come sempre dalle Audition dove i cantanti dovranno ricevere almeno tre sì per passare alla fase successiva, i Bootcamp, per poi approdare alla Last Call in cui si decideranno le squadre, fino ai live serali che rappresentano il vero cuore del programma. Il video di lancio voluto da Sky Original è una clip che omaggia la street art, quasi come a voler sottolineare che il prossimo talento verrà proprio dalla strada. Un po’ come è successo a Damiano David che, prima di diventare una star internazionale, si esibiva a Via del Corso, nel cuore di Roma.

Alla conduzione del live di X Factor, per il terzo anno consecutivo, torna Giorgia, ormai sempre più a suo agio nelle vesti della conduttrice e intrattenitrice della competizione canora. Come sempre, durante le prime audizioni Giorgia sarà dietro le quinte per accogliere i coraggiosi che proveranno a dimostrare di avere il fattore X necessario al successo e a intervistare eventuali accompagnatori. La grande novità di quest’anno dello show, però, riguarda i giudici. X Factor 20 ritroverà tre dei quattro giudici della stagione passata. Il pubblico, dunque, potrà fare di nuovo affidamento su Jack La Furia, Paola Iezzi e le freddure di Francesco Gabbani, diventate talmente iconiche da aver meritato anche una parodia al Gialappa’s Show. Achille Lauro, invece, abbandona la sedia di giudice e lascia il posto a un altro cantante molto amato dalla fetta di pubblico più giovane, Irama. Come sempre, il live serale accoglierà dodici cantanti in tutto, che si sfideranno per arrivare alla pubblicazione del proprio inedito prima e alla finalissima poi.