A come ansia da Champions. L'alfabeto dell'euroderby

ANSIA Una città intera oggi sta col fiato sospeso. Interisti con le dita incrociate, aggrappati al successo dell'andata. Milanisti col cuore a mille e la speranza di ribaltare i risultati.

BAÙSCIA Era il soprannome che i milanisti avevano dato ai primi del Novecento ai cugini interisti. All'epoca lo zoccolo duro della tifoseria era borghese. La parola «bauscia» che letteralmente significa «saliva», indica chi si dà delle aria e ostenta una certa condizione sociale.

CASCIAVÌT Era il soprannome che gli interisti avevano appioppato ai rossoneri. La parola che significa «Cacciaviti» stava proprio a indicare l'origine proletaria della maggior parte dei tifosi milanisti.

DERBY Sotto la Madonnina (con quello di stasera) si saranno disputati 237 derby. Quest'anno è la quarta volta che Milan e Inter si scontrano. Gli altri 3 derby sono stati vinti tutti dall'Inter. Ma, mai dire mai...

EMOZIONI Forti. E non solo per i 22 in campo. A Milano il 43% tifa Milan, il 35% Inter.

FANS In tribuna stasera ci saranno tanti volti noti. Ma lo spettacolo sarà tutto in campo...

GOL Il Milan per vincere deve fare 3 gol. All'Inter basta perdere con 1 solo gol di scarto.

HOTEL Presi d'assalto, specie quelli intorno a San Siro. L'occasione è ghiotta, un'anteprima delle Olimpiadi.

INCASSO Da record. Tra andata e ritorno, 22 milioni di euro, 12 per la sfida di stasera, 10 quelli incassati per la partita di andata.

LUCI Pirellone e Palazzo Lombardia oggi saranno illuminati con i colori delle due squadre milanesi.

MILANO Comunque vada, per la città è già un successo. E, in ogni caso, una delle due squadre milanesi andrà a giocare la finale a Istambul il 10 giugno contro la vincente tra City e Real.

NO COMMENT La questione è scaramantica. Il Biscione non parla del Diavolo oggi. E viceversa.

ORARIO Per arrivare in tempo allo stadio e magari mangiare anche la salamella, l'orario consigliato di avvicinamento con i mezzi è intorno alle 18.30.

PUB Dove vedere le partite in compagnia? Per chi vuole condividere gioie e sofferenze bagnate di qualche birra i città ci sono alcuni pub dove poter vedere la partita: Friends (via Monte Santo), Arena Piola (via Lippi), 442 (via Procaccini), Scott Duff (via Volta), Football (via Valpetrosa).

QUANDO La partita inizia alle 21. In tv si vede su Sky, ma anche in chiaro su Canale 5

RITORNO La semifinale di andata, giocata il 10 maggio scorso è stata vinta dall'Inter.

STADIO Vero protagonista del derby. Il vecchio Meazza su cui tanto si discute, stasera ancora una volta avrà il tutto esaurito: 75mila i tifosi presenti.

TURNI Nei ristoranti (così come in tutti quei luoghi dove il lavoro non si ferma), interisti e milanisti si sono in qualche modo alleati: chi ha dovuto lavorare durante la partita di andata, stasera si godrà il suo turno di riposo. Ubi maior.

UMORE Oggi meglio non chiedere. NÉ prima, né tantomeno dopo spcie a quella metà che dovrà fare i conti con una (euro)delusione

VENTI Tanti sono gli anni passati dall'ultimo derby di Champions tra Milan e Inter. In campo con la maglia del Milan c'era Filippo Inzaghi fratello di Simone, ora allenatore dell'Inter.

ZZZZZ A che ora la città andrà a dormire stasera? Sicuramente non presto perchè c'è da giurare che metà città scenderà in strada con bandiere e clacson per festeggiare.