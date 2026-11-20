Quando, il 23 maggio del 1805, Napoleone entra in Duomo per farsi incoronare, la Cattedrale aveva un altro aspetto: era senza la facciata - che verrà ultimata nel 1810 - e sprovvista di quasi tutte le guglie. «Ce n’erano solo 27, nella zona absidale, dietro l’altare (all’inizio erano solo sei). Oggi ve ne sono 135, e sul tetto che non era totalmente in marmo, si intravedevono tegole rosse» ha descritto Elisa Mantia, coordinatrice dell’area Cultura della Veneranda Fabbrica alla presentazione della nuova mostra allestita nella sala Gian Galeazzo del Museo del Duomo, «Duomottocento» aperta da oggi al 23 febbraio (dalle 10 alle 19, chiuso il mercoledì, biglietto incluso in quello del museo).

L’esposizione racconta cosa è avvenuto alla Cattedrale nel corso dell’Ottocento, «un secolo visto spesso con uno sguardo di compatimento» per Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo e che tuttavia è il periodo in cui la Cattedrale assume le fattezze che l’hanno resa simbolica e conosciuta in tutto il mondo. È il secolo in cui la Fabbrica cambia funzione, a Duomo terminato, la Veneranda divenne l’ente che sovrintende il restauro. Operazioni di rifacimento e manutenzione che continuano tuttora: ogni volta che una statua perde smalto, a causa di infiltrazioni, o appare pericolante, la si «ricovera» e la si sostituisce. «Siamo nel XIX secolo, si devono completare le guglie iniziate secoli prima e non si sapeva come farle - ha ripercorso Mantia - Ci fu un recupero dei saperi, l’operaio e lo scalpellino diventavano scultori a tutti gli effetti. Nel 1807 nasce la Commissione d’ornato pubblica per interfacciarsi con l’Accademia di Brera e la Fabbrica, aveva il compito di esaminare, approvare o modificare ogni opera statuaria e pittoria destinata non solo al Duomo ma all’intera città che sarebbe così apparsa ordinata». Il percorso mostra il patrimonio d’archivio della Veneranda, del Cantiere marmisti e il ruolo svolto dall’Accademia di Brera, «che non era solo un luogo di formazione ma un’istituzione coinvolta nella vita della città e, per la sua attività di consulenza, era una sorta di Sovrintendenza» ha precisato Anna Mariani, vice direttrice con delega al patrimonio storico dell’Accademia di Brera. Grazie ai prestiti di opere d’arte e cimeli storici da parte di altri musei (come Gallerie d’Italia, Palazzo Morando o il Museo Archeologico ed Ecomuseo del Granito di Mergozzo) è stato ricostruito il contesto storico: dal dominio napoleonico alla restaurazione austriaca fino alle Cinque Giornale del 1848 quando il Tricolore fu issato sulla Madonnina, fino all’ingresso in città di Vittorio Emanuele II e Napoleone III e all’unità d’Italia.

Le proposte per decorare le volte furono oggetto di un concorso pubblico indetto dalla Veneranda Fabbrica come documentato dai giornali dell’epoca nel giorno di Sant’Ambrogio. Ogni centimetro della Cattedrale è stato studiato e scolpito con precisione. Come ha ribadito monsignor Borgonovo, «ogni pietra del Duomo custodisce una storia di fede, perseverante lavoro e profonda dedizione».