La collezione più bella di Jean Clair probabilmente èquella costituita dai suoi amici. Pittori – i suoi amati pittori - , scultori, ma anche critici e storici dell’arte, scrittori, collezionisti, pensatori... Si chiamano Bacon, Giacometti, Balthus, Hockney, Cartier- Bresson... Si chiamano Avigdor Arikha (1929-2010), pittore e incisore israeliano di origini romene, deportato nel 1941 in un campo di lavoro in Transnistria: sopravvissuto al lager, visse fino al 1954 in Palestina, poi a Parigi. Si chiamano James Lord (1922-2009), autore di importanti biografie di personaggi che ebbe la fortuna di frequentare come Giacometti, Picasso e Dora Maar, e che posò come modello per Balthus, Cocteau, Cartier-Bresson. Si chiamano Ivan Theimer (1944), scultore cecoslovacco naturalizzato francese i cui monumenti pubblici sono sparsi nelle piazze d’Europa...

Eccoli qui, gli amici di Jean Clair, mostro sacro della cultura europea - «mostro » perché giganti, omuncoli e acefali nell’arte moderna li ha studiati in pagine esemplari, «sacro» perché si ritiene «uomo di estetica» sensibile alla dimensione divina – e uno dei più importanti storici dell’arte viventi: è stato conservatore del Centre Pompidou; ha diretto fino al 2005 il Musée Picasso (senza aver mai amato particolarmente Picasso...); è stato direttore della Biennale di Venezia nell’anno del centenario, il 1995; ha curato mostre memorabili e pubblicato saggi fondamentali sulla deriva elitaria, autoreferenziale e priva di reale spessore estetico e umano dell’arte contemporanea, come La crisi dei musei (2008) e L’inverno della cultura (2011). Ed è anche membro dell’Académie française. È naturale, insomma, che nella sua vita abbia frequentato e sia diventato amico di molti artisti e intellettuali. Le pagine che ha dedicato loro, dal punto di visto critico e umano, disperse in riviste, giornali e cataloghi, sono state raccolte e pubblicate nel 2023 da Gallimard, e ora escono in Italia: Jean Clair, Il libro degli amici (Gramma Feltrinelli). Tra «identità» e «alterità », tra orrori e Bellezza, una miniera di ricordi, riflessioni, aneddoti, illuminazioni sull’arte.

Un po’ museo della memoria, un po’ galleria di ritratti, un po’ mostra collettiva dell’arte del Novecento, Le livre des amis è dal punto di vista editoriale una miscellanea di brevi saggi sui vari artisti (i citati Bacon, Balthus, Freud, ma anche Alechinsky, Claudia Gian Ferrari, David Hockney, l’amatissimo Zoran Mušic, il filosofo e psicanalista Jean-Bertrand Pontalis...), in realtà è una elegante cavalcata attraverso la cultura occidentale, imboccando i sentieri più spettacolari e meno battuti tra cinema, psicoanalisi, ricerche neurologiche, letteratura (tanta: cita Goethe, Rilke, Proust, Chamisso), iconologia, storia delle religioni...

Jean Clair, forse malinconico, ma non pessimista, fieramente conservatore (ma non reazionario, o per lo meno solo nel senso di chi guarda indietro per capire meglio ciò che ha davanti: si lavora sempre per il futuro), uno dei principali paladini della pittura figurativa e del «saper fare» in un’epoca dominata dall’astrattismo e dal concettuale, fustigatore di bruttezze estetiche e di aberrazioni commerciali, prende unartista e la sua opera, per poi volare avanti e indietro, a volo radente, su secoli di creazione artistica.

Ricordare Pierre Alechinsky è un pretesto per infilarsi nel segreto rossastro dell’inchiostro e dell’immaginario fatto di creature fantastiche nell’arte. Scrivere di Avigdor Arikha, che a tredici anni fu gettato in un campo di concentramento, significa pensare al peso dell’angoscia e del tempo che fugge nel lavoro di un artista. Conversare con Francis Bacon serve a ribadire il predominio della immaginazione tecnica sulla noia del concettuale. Parlare di Balthus è l’occasione per spiegare che la sua ossessione per il corpo di ragazzi o fanciulle era solo di ordine plastico. Dedicare così tanto spazio al veneziano Guido Cadorin (1892-1976), uomo d’altri tempi e artista antimoderno, padre di Ida Cadorin, la quale poi sposerà Zoran Mušic, serve a ricordare un grande dimenticato: «Fosse stato tedesco lo si sarebbe ammirato, al pari di un Dix o di uno Schad; ma era veneziano, e in lui non si volle vedere altro che un pittore provinciale». Ripercorrere l’opera di Lucian Freud gli è utile per una sontuosa lezione sul corpo e il mostruoso nella storia dell’arte: «Da quando non si vedeva, in pittura, uno sguardo così umano gettato su creature infelici?». Affrontare l’opera di Sam Szafran (1934-2019) è un appiglio per uno straordinario excursus lungo il motivo pittorico dell’atelier, da Rembrandt a Seurat, da Matisse a Giacometti.

Sì. Jean Clair parla anche di Alechinsky, Bacon, Balthus, Hockney, Philippe Roman, Ivan Theimer, Xavier Valls... In realtà ci vuole parlare del nudo nell’arte, della natura, del paesaggio, del sogno, della tecnica del chiaroscuro (lui che in realtà si chiama Gérard Régnier ma ha scelto lo pseudonimo Jean Clair: clair , ossia chiaro, cristallino, limpido, luminoso...), della prospettiva, della realtà e del realismo (lui che nel 1980 curò una grande mostra su Les Réalismes in cui mise Oppi, Morandi, Sironi e tutti i pittori italiani dei quali da noi si taceva per i legami col fascismo); e soprattutto traccia la sua personale linea della storia dell’arte contemporanea, che non è orizzontale dall’Est all’Ovest, da Mosca a New York; ma semmai verticale: Roma, Milano, Monaco, Vienna, Nord Europa, Berlino.

Jean Clair, andando a trovare i suoi amici, ormai quasi tutti morti, fa un lunghissimo giro. Ma per arrivare all’unica meta necessaria: provare a salvare la pittura - promessa di salvezza, come una religione- dalla sua distruzione e dall’imbarbarimento dell’arte moderna, più interessata al marketing che alla ricerca. Personalmente, guardandoci attorno, paventiamo non ce la possa fare.