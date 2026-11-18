C’è un’insegna bianca e blu su una palafitta, in una spiaggia che sulle carte non esiste. Dice «Maraviglia», con la a. Non è un errore. È Dante, Purgatorio, canto secondo: lo stupore che ti si dipinge in faccia quando l’ombra sorride e si ritrae. L’ha voluta così Eugenio, toscano di Poggibonsi che ha sposato una greca conosciuta in una taverna di Patrasso, davanti a un bicchiere di retsina. Adesso Eugenio è in viaggio con la moglie, a cercare il tempo che non c’è mai stato, e il lido lo ha lasciato alla figlia. Elèna ha ventitre anni, le manca un esame alla laurea in filosofia, ama Socrate e un archeologo gallese che tutti chiamano Mino. Ha un mese per tenere in piedi lo stabilimento. Finirà per tenere in piedi mezza isola.

L’isola si chiama Kalispèra, buonasera, per via dei tramonti. Daniele Morgera la costruisce come un teatro all’aperto, dove ogni ombrellone è un palco. Al numero 27, il più defilato, c’è un uomo che lancia il telefono sull’asciugamano come si tira un pugno al destino. Si chiama Ivan, è nato russo a Odessa ed è diventato ucraino per decreto a undici anni. Quando sono arrivati i carri armati ha scelto di non scegliere: non indossare nessuna divisa e non sparare per nessuna bandiera. Per Kiev è un disertore, per sé un obiettore. La moglie e il figlio provano a raggiungerlo passando per le «rotte verdi» dei passatori, e finiscono in una cascina albanese, merce in attesa di un rilancio.

In terza fila c’è Frida, ragioniera, trentacinque anni, amante dell’enigmistica. Fissa lo schermo del cellulare mentre il nipotino di sette anni rischia di annegare oltre le boe. Dietro una tenda damascata del Caffè Zeus ha trovato la sua porta dell’inferno: slot, video lottery, monete che cadono come pioggia e non bagnano nessuno. Deve ottomila euro agli strozzini, una famiglia per bene. Poi il debito cambia padrone e diventa dodicimila.

All’alba, quando la spiaggia è dei pescatori, esce dall’acqua una donna in costume nero, scortata da quattro ragazze con il numero 12 tatuato sul polpaccio. Nella smorfia napoletana il 12 è il soldato. Lei è Nannina, l’Amazzone di Scampìa: boss del clan Coppola, una villa vicino al mulino a vento con i rubinetti d’oro e un Caravaggio alla parete, e un figlio, Ciro, ucciso a quindici anni da una «stesa». A scoprirla è Nikos, dieci anni, che colleziona conchiglie per poi rimetterle in mare, e pedina le persone per la stessa ragione per cui i bambini fanno tutto: la curiosità.

E poi c’è il mare, che restituisce. Mikelis, il tuttofare, si immerge di notte a Punta Santa Caterina per una cernia e risale con un lingotto di stagno e il frammento di un vaso. È la via dello stagno, quella di Pitea di Massalia, che dalla Cornovaglia portava ad Atene il metallo per fare il bronzo, cioè le spade. Sul vaso, ricostruito alla fine, c’è un drago che fa la guardia al vello d’oro.

Il romanzo è tutto qui: un’estate in cui i draghi si moltiplicano. C’è quello sul braccio di Mino, il dragone rosso del Galles. C’è quello che Frida sogna dentro un’onda e attraversa passandogli in bocca. C’è quello vero, che parla napoletano stretto e tiene una pistola in una borsa di Hermès. La tesi di Morgera è che si può parlare con tutti, perfino con i mostri, e che le parole, se vengono dall’anima, si infilano nelle crepe. Elèna va dalla camorrista con milleduecento euro raccolti in un’ampolla sul bancone e una clessidra. Le parla del figlio morto. Nannina si alza e dice: «O tiempo è fernuto». Sembra una sconfitta. Non lo è.

Il padre di Frida, Andrès, decano dei pescatori, risolve invece il rebus come solo un enigmista sa fare. Rilegge l’Iliade, la lancia d’Achille che guarisce le ferite che ha inferto, e capisce che il gioco che ha rovinato la figlia può salvarla. Traduce il sogno nei numeri della smorfia e li gioca al Lotto. È una favola? Certo. Il sottotitolo lo dice: «dove il mare porta favole e misteri». Ma è una favola che sa che cosa c’è sotto i fiori del giardino della boss, e che lo nomina: usura, riciclaggio, tratta dei disperati, caporalato di ritorno.

L’idea più bella del libro è filosofica, e appartiene a Elèna. Lei la chiama tempo diagonale: tante vite di età diverse, dai cinque ai cent’anni, che per un momento si allineano sulla stessa retta e remano insieme, come un equipaggio di canoa, contro il cronometro. È il contrario dell’indifferenza. È il lido come piccola polis, dove nessuno è invisibile, l’ospitalità torna a essere un dovere sacro e la folla smette di essere massa.

Alla fine Elèna trova il titolo per la tesi, «Verba manent», e Socrate ha di nuovo ragione. Ma l’ultima immagine non è sua. È quella di una donna che, a volto scoperto e disarmata, tira la corda della campanella di un convento su un isolotto. La badessa la riconosce. «Tu sei Teresina, vero?». «Sì. Ero Teresina». Tutto il romanzo sta in quell’imperfetto.