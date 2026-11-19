Arte contemporanea in Bocconi, nell’ateneo famoso per formare i manager del futuro. È nata dalla visione (era il 2009, quasi vent’anni fa) del professor Severino Salvemini con il supporto del collezionista Giuseppe Panza di Biumo (1923-2010) la BAG Bocconi Art Gallery, l’iniziativa con cui l’università ha trasformato il proprio campus in un museo diffuso di arte contemporanea. Da allora gli spazi della sede razionalista di via Sarfatti, un progetto di Giuseppe Pagano, e quelli dell’ampliamento «brutalista» di via Roentgen, progettati dallo studio irlandese Grafton, sono diventati un incubatore di mostre. Come questa che apre oggi e resterà fino a maggio: «Giverny, Giverny. Natura e Astrazione nell’arte dei nostri tempi» a cura di Anna Bernardini. «A cento anni dalla morte di Claude Monet e riflettendo sul ruolo che per lui ha avuto il giardino di Giverny e la rappresentazione della natura, il percorso riunisce oltre novanta opere di ventisette artisti contemporanei, nazionali e internazionali, attorno a tre azioni legate a questo tema: dissolvere, depositare e trasformare la natura», spiega al Giornale Bernardini. Tanti, e attuali, gli spunti di riflessione offerti dalle diverse opere che punteggiano i corridoi della Bocconi. Tra le opere più interessanti c’è «Casa dell’anima #4» di Gian Maria Tosatti: l’abitazione è un organismo fragile, con base di vetri rotti e cemento su cui cresce un fiore. Notevoli anche i progetti di Andrea Mastrovito, che immagina una sua personale «Ecologia dei fiori da giardino» e poi una foresta incantata, fatta di tronchi intarsiati che inneggiano alla libertà della lettura, che rende più vicini alla natura. Marzia Migliora, con due lavori dal ciclo «Paradossi dell’abbondanza», attinge alle proprie origini contadine per portare alla luce i legami politici e di sfruttamento tra corpo umano e ambiente, mentre gli alberi dorati di Stefano Arienti paiono quelli del Paradiso. I lavori di Deborah Hirsch e Melissa McGill ragionano sul potere generativo della natura, un tema che ritroviamo anche nei «cementi fioriti» di Alessandro Piangiamore o nei microcosmi, delicatissimi, creati dalle mani di Christiane Löhr, mentre Claudia Losi sfrutta la trama dell’arazzo per parlarci delle infinite relazioni tra gli esseri viventi. Anna Bernardini riesce nella difficile impresa di creare una collettiva dove grandi maestri come Michelangelo Pistoletto dialogano con talenti più giovani, come la italo-senegalese Binta Diaw, bravissima a evocare su frammenti fotografici del corpo radici ancestrali. L’esperienza di andare a vedere una mostra all’università è da provare: si può visitare gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.30, il sabato dalle 8 alle 18 (per prenotare visite guidate: bag@unibocconi.it).