50 euro sul parabrezza: occhio alla nuova truffa

Si tratta di una truffa che sta iniziando a diffondersi a macchia d'olio in Europa, e in particolar modo negli ultimi giorni è diventata una vera e propria piaga in Spagna, tanto da convincere la Policia Nacional a diffondere un video per mettere in allerta i cittadini e spiegare come comportarsi qualora ci si trovasse in una situazione del genere: l'esca è una banconota da 50 euro, che viene piazzata dai malviventi sul parabrezza, per cui chiaramente qualcosa che non può non attirare l'attenzione della vittima di turno. Ma come agiscono esattamente i truffatori e qual'è il loro obiettivo?

"Vuoi sapere come vincere 50 euro? Qui ti spiegheremo quantomeno come non perderli" , spiega un'agente sul profilo X delle forze dell'ordine. "Se dovessi trovare una banconota da 50 euro sul tuo parabrezza fai attenzione: i malviventi approfittano del fatto che la tua auto è ferma per collocare un biglietto da 50 euro sul parabrezza, ovviamente si tratta di una banconota falsa" .

Lo scopo è quello di attirare l'attenzione del proprietario del mezzo, e di fare in modo che, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze del suo gesto istintivo, apra la portiera ed esca dall'abitacolo per afferrare il denaro. È a quel punto che i ladri entrano in azione e scattano verso l'auto, cercando di arraffare il più possibile: nel migliore dei casi si limitano a sottrarre effetti personali come borsette, marsupi o buste, ma sono stati segnalati anche dei casi in cui, approfittando del fatto che le chiavi erano ancora inserite nel quadro, lo stesso veicolo venisse rubato. "Quando il conducente scende per verificare se si tratta di una banconota autentica, i malviventi approfittano per rubare ciò che possono dall'interno della vettura" , avverte la poliziotta.

L'unico modo per evitare di finire in trappola è quello di non fermarsi o uscire dall'abitacolo, per quanto, non conoscendo questa truffa, si possa essere portati a farlo vista l'allettante esca. La frode della banconota da 50 euro era già stata segnalata qualche tempo fa anche in Francia, a riprova del fatto che sta iniziando a diffondersi rapidamente: secondo le forze dell'ordine dell'Alta Garonna, obiettivo privilegiato sono cittadini vulnerabili, soprattutto i giovanissimi o gli anziani. "Sono dei criminali molto esperti" , hanno spiegato le forze dell'ordine ai cittadini francesi.

"Agiscono in modo repentino e fanno perdere rapidamente le tracce dopo il colpo: questo genere di truffa si diffonde soprattutto nelle stagoni calde, quando il clima è favorevole e le persone trascorrono più tempo all’aria aperta".