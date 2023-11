Ambrogino d’oro, a Giulia Tramontano il riconoscimento alla memoria

Giulia Tramontano, la giovanissima vittima di femminicidio uccisa lo scorso maggio a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello insieme al bambino che portava in grembo, riceverà l'Ambrogino d'oro dal Comune di Milano. Un riconoscimento alla memoria postumo, che rappresenta la più alta benemerenza civica per la città lombarda. A deciderlo è stata la commissione giudicatrice, che esaminate le proposte arrivate, ha assegnato i riconoscimenti, che verranno conferiti nella cerimonia del 7 di dicembre, giorno di Sant'Ambrogio.

La storia di Giulia ha colpito nel profondo l'opinione pubblica del Paese, soprattutto per la brutalità e la freddezza con la quale il compagno ha organizzato ed eseguito il suo piano per uccidere la ragazza. Dalle nuove perizie è emerso che la giovane donna incinta e suo figlio erano ancora vivi dopo le prime 9 coltellate e che Impagnatiello ha infierito con veememenza e cattiveria successivamente sul suo corpo. Non pago, ha poi nascosto il cadavere della ragazza in un incavo del paese di Senago, fingendo di continuare a cercarla per giorni.