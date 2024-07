La Bilancia di Zeus - Equilibri e squilibri in un mondo pericoloso

Dal 19 al 21 luglio si svolgerà a Montagnaga e Baselga di Pinè in Trentino, la XXI edizione del workshop - promosso dalla Fondazione Nodo di Gordio, un think tank di geopolitica composto da una équipe di diplomatici, docenti universitari, giornalisti ed analisti in numerose discipline - in collaborazione con il Centro Studi Vox Populi e intitolato "La bilancia di Zeus" e dedicato alla memoria di Marco Cochi, giornalista e africanista ma, soprattutto, uomo di un tempo che fu, che sapeva unire serietà negli studi e ironia.

Equilibri e Squilibri della nostro mondo

Il titolo del workshop, estremamente significativo, richiama un’immagine dell’Iliade, con Zeus che pesa sulla sua bilancia i fati e le fortune di Greci e Troiani. Qualcosa di estremamente adatto per introdurre il tema centrale di questa XXIa edizione, dedicata agli equilibri e agli squilibri che caratterizzano la scena geopolitica di un mondo decisamente “pericoloso”. Il termine esprime il suo significato latino, quello di un mondo che si trova in una situazione di profonda instabilità dove la scelta e le conseguenze sono un nuovo orgine globale o un caos senza precedenti.

L'analisi delle problematiche attuali

Di questo scottante tema di attualità si discuterà nei tre giorni del workshop insieme ad analisti esperti, intellettuali, diplomatici, militari, economisti sia italiani che stranieri, prendendo in in esame tutti i punti caldi della scena geopolitica internazionale.

Dal conflitto tra Russia e Ucraina, alle guerre dilaganti in Medio Oriente, dalle tensioni nel Caucaso, ai venti di guerra che soffiano sempre più forti, non in ultimo quello dei difficili rapporti tra Cina e Taiwan e ancora di economia e politica. Ci sarà anche uno sguardo approfondito sul Mediterraneo, il "nostro mare" e i rapporti con il mondo turco da un lato e con i Balcani dall'altro.

La direzione da prendere

Lo scopo degli incontri non è semplicemente quello di fare un'analisi della situazione, ma di "procedeere" con un coro di diverse voci, nella direzione concreta di fornire idee e strumenti utili per cercare di dare una visione al futuro e un aiuto cocreto agli operatori economici del nostro territorio che in questi scenari travagliati e mutevoli devono misurarsi. Inoltre, uno spazio specifico sarà dedicato anche alle nuove frontiere digitali, ai rischi e alle opportunità generate dall’Intelligenza Artificiale e alle relative ricadute in termini etici, sociali e economici.

Il calendario degli eventi

Tanti gli appuntamenti e oltre alle importanti conferenze, ci sarà anche anche l’occasione per far ascoltare al pubblico alcune delle colonne sonore cinematografiche eseguite dall’Orchestra Giovanile Trentina, il 20 luglio alle ore 20,30.

Si parte da venerdì 19 luglio con l'introduzione a cura di Daniele Lazzeri Chairman think tank “Il Nodo di Gordio” e Riccardo Migliori, presidente emerito Assemblea parlamentare dell’OSCE. Il primo evento MARCO COCHI - IN MEMORIAM, Fondazione “Nodo di Gordio”. Si procede poi alle 11.00 con con LE CATENE DI PROMETEO Blockchain e Intelligenza Artificiale, incontro coordinato da Daniele Malacarne Direttore generale Fondazione “Nodo di Gordio”, a cui parteciperanno: Silvia Gabrielli, responsabile scientifico divulgazione scientifica del Centro Digital Health & Wellbeing della Fondazione Bruno Kessler, Michele Kettmaier, autore e designer di cultura e innovazione digitale, Luigi Capogrosso, ricercatore in Intelligenza Artificiale e Marco Ferrazzoli giornalista e scrittore.

Il secondo intervento dal titolo di IL RUOLO DI MERCURIO La diplomazia difficile, verrà coordinato da Andrea Marcigliano, Senior fellow Fondazione “Nodo di Gordio” e vedrà la presenza di: Carlo Marsili già Ambasciatore della Repubblica italiana in Turchia, Gianni Bonini Senior fellow Fondazione “Nodo di Gordio”, e Fabio L. Grassi Università La Sapienza. Alle ore 17.00 ALPI La spina dorsale dell’Europa incontro moderato da Augusto Grandi Direttore della rivista “ElectoMagazine”, che vedrà la presenza di Stefano Bruno Galli, Presidente MUSE, Tomaž Kunstelj, già Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Mariano Allocco, Presidente Maira Spa e Assessore comunale di Elva (CN), Annibale Salsa, Antropologo ed esperto conoscitore delle Alpi e Gabriele Lice, Sindaco di Prazzo (CN).

Sabato 20 luglio

Nella sessione mattutina si terrà l'incontro: L’ETERNO DUELLO America e Russia, incontro coordinato da Andrea Marcigliano, Senior fellow Fondazione “Nodo di Gordio” a cui parteciperanno: Gian Guido Folloni, autore del libro “L’ERA POST AMERICANA. Il silenzio dell’Europa”, Matteo Carnieletto Giornalista del quotidiano IlGiornale, inviato di guerra e scrittore, Mehmet Özöktem Console Generale di Turchia, Paolo Sandalli Ammiraglio di Squadra (ris.) Marina Militare Italiana e Senior fellow Fondazione “Nodo di Gordio” e Marco Bertolini GEN.C.A. (ris.) già Comandante del Comando operativo di vertice interforze e della Brigata Folgore.

Nel pomeriggio alle 16,30, l'incontro IL CONVITATO DI PIETRA Europa e Cina incontro coordinato da Daniele Lazzeri Presidente Fondazione “Nodo di Gordio” a cui parteciperanno: Michele Geraci, docente di Economia internazionale e Andrea Virga, docente di Storia e Filosofia, responsabile della sezione di Storia del G.R.E.C.E.

Domenica 21

La tre

giorni si concluderà domenica in mattinata. Alle ore 10 a Fonte di Tenna (TN) ci sarà la visita guidata alla mostra diMemoria e Segno con la curatrice