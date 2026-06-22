Fdi e l'integrazione multietnica: il caso del Mundialito di Belluno

Arriva alla sua quarta edizione il Mundialito di Belluno, un torneo di calcio multietnico organizzato dal Comune che mette insieme sport e cibo, grazie alla condivisione di piatti tipici di ogni nazione partecipante (l'anno scorso si sono sfidate Italia, Guinea, Nigeria, Gambia, Ecuador, Marocco, Brasile, Camerun, Tunisia, Senegal, giocatori provenienti da ogni angolo del mondo ma residenti in provincia di Belluno.
“Un’idea lungimirante dell’assessore allo Sport Monica Mazzoccoli, che coinvolge ragazzi di tutte le nazioni. Ed è una grande soddisfazione il ringraziamento proveniente dal rappresentante legale della Rete immigrazione di Belluno Zaidi Alal, che parla di vero esempio di integrazione, inclusione e dialogo interculturale delle comunità presenti sul territorio”, spiega il senatore bellunese di Fratelli d'Italia Luca De Carlo durante una conferenza stampa al Senato per presentare l'evento.“Altro motivo di grande soddisfazione - aggiunge De Carlo - è aver ottenuto per questa edizione il patrocinio del ministero per lo Sport, del ministero dell’Agricoltura e del Consiglio regionale del Veneto. Il giusto riconoscimento per tutti coloro che in questi quattro anni hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione”.