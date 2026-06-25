Fiumicino eletto miglior aeroporto d'Europa: lo scalo di Roma vince l'Aci Europe Award 2026

L'aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino si conferma ancora una volta sul tetto d'Europa, consolidando il suo ruolo di leadership nel panorama del trasporto aereo internazionale. Per l'ottava volta dal 2018, e la quinta consecutiva, lo scalo romano ha conquistato l'ambizioso Aci Europe Best Airport Award 2026, posizionandosi al primo posto nella categoria degli aeroporti che superano i 40 milioni di passeggeri. La consegna del premio è avvenuta a Praga durante il Congresso Annuale di Aci Europe, l'associazione internazionale che rappresenta gli scali europei.

A decretare il successo di Fiumicino è stata una giuria indipendente di altissimo livello, composta da otto rappresentanti istituzionali del settore dell'aviazione, tra cui la Commissione Europea, Eurocontrol, Easa, Ecac e Sesar Joint Undertaking. I giudici hanno premiato l'eccellenza del personale, la profonda trasformazione digitale e la sostenibilità delle infrastrutture aeroportuali dello scalo romano. Questo nuovo trionfo bissa il riconoscimento di “Best European Airport” ottenuto lo scorso febbraio nell'ambito del programma Airport Service Quality di Aci World, assegnato in quel caso direttamente sulla base dei giudizi espressi dai passeggeri. I due premi certificano la solidità del cosiddetto “modello Fiumicino”, capace di gestire una crescita straordinaria di flussi. Nel 2025, infatti, lo scalo ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia record di 51 milioni di passeggeri. Forte di questi successi, il principale hub italiano guarda avanti e punta a entrare nella ristretta cerchia dei più grandi hub del mondo occidentale. È già pronto un imponente Piano di Sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, strutturato per intercettare una domanda di traffico che entro il 2046 potrebbe toccare i 100 milioni di passeggeri. Il Masterplan rappresenta una traiettoria industriale strategica mirata a rafforzare la connettività dell'Italia, sostenendo la competitività del sistema Paese e lo sviluppo del turismo.

"Congratulazioni all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, premiato per l'ottava volta dal 2018 e per il quinto anno consecutivo come miglior aeroporto europeo. Un risultato che conferma il valore degli investimenti in innovazione, qualità dei servizi e sostenibilità. Fiumicino rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale e dimostra che infrastrutture moderne ed efficienti sono fondamentali per la competitività e lo sviluppo del Paese. Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo", ha scritto in un post la deputata e viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel governo Meloni Vannia Gava.

Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, complimentandosi con Aeroporti di Roma per l’assegnazione del premio, ha spiegato che “quando si vince una volta si può parlare di impresa, quando si continua a vincere nel tempo si parla di eccellenza. È ciò che accade all’Italia Team nello sport e al Leonardo da Vinci di Fiumicino nel settore aeroportuale. L’ottavo titolo europeo dal 2018 certifica un percorso straordinario fatto di qualità, visione e capacità di guardare al futuro. Complimenti ad Aeroporti di Roma e a tutte le persone che hanno reso possibile questo nuovo successo che onora Roma e l’intera Nazione”. Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti, ha spiegato che “si tratta di un risultato straordinario, che conferma la qualità del lavoro svolto in questi anni e la capacità dell'Italia di competere ai massimi livelli internazionali. Fiumicino è oggi un modello di efficienza, innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi. Un'infrastruttura moderna, capace di accompagnare la crescita del traffico passeggeri, rafforzare la connettività del Paese e sostenere settori fondamentali come turismo, commercio e attrattività degli investimenti. Questo premio non è solo motivo di orgoglio per Roma e per il Lazio, ma per l'intero sistema Italia”.

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al parlamento europeo ha spiegato che si tratta di un “risultato che non è soltanto un premio all'efficienza, all'eccellenza del servizio e sostenibilità infrastrutturale, ma certifica la solidità di un modello industriale che ha saputo crescere nel tempo, con una visione di lungo periodo che guarda a una capacità potenziale fino a 100 milioni di passeggeri. Questo rafforza il ruolo strategico dello scalo per Roma, per il turismo e per la competitività dell'Italia”. Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia ha evidenziato che il premio è “frutto dell'impegno e della professionalità del management e del personale che opera in questa struttura.

L'ennesimo risultato che, come Automobile Club d'Italia, ci spinge a portare avanti collaborazioni e intese con soggetti come ADR per guardare sempre più a un ACI proiettato verso il modello di Mobility Club, per una mobilità interconnessa a 360 gradi”.