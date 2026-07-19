Grandine al concerto di Bad Bunny: polemiche per l'evacuazione La Maura, pubblico infuriato

Doveva essere un sabato sera di musica e di festa, invece il maltempo ha rovinato tutto. Il tanto atteso concerto di Bad Bunny, organizzato all'ippodromo La Maura di Milano, è stato infatti interrotto da un violento temporale, culminato con una furiosa grandinata. La situazione si è fatta tanto critica che l'esibizione è stata annullata. Del resto, contro fulmini e pesanti blocchi di ghiaccio c'era ben poco da fare. Tra l'altro, si sono registrati anche dei feriti: alcune persone hanno infatti riportato lesioni alla testa.

Oggi infuria la polemica, perché secondo certi utenti coloro che dovevano occuparsi della gestione delle emergenze e dei flussi non avrebbero svolto correttamente il loro lavoro. Molti denunciano una totale assenza di indicazioni durante le fasi di evacuazione.

Stando a quanto riferito, ad assistere gli spettatori sarebbero stati non soltanto gli organizzatori, ma anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non sarebbe però stato sufficiente.

C'è chi denuncia di essere rimasto intrappolato sotto la fitta grandine che cadeva dal cielo, non avendo possibilità di trovare riparo. Questo perché, quando la perturbazione ha cominciato a farsi violenta, è stato inizialmente detto dagli altoparlanti di restare fermi in attesa che le condizioni meteo migliorassero. In questo modo, una parte del pubblico ha finito col restare scoperta. "Ci hanno detto che dovevamo aspettare dieci minuti perché smettesse, ma ci hanno lasciato senza copertura e senza alcun aiuto per gestire la situazione", ha dichiarato una ragazza, come riportato da Virgilio.it. E, ancora: "Eravamo uno addosso all'altro. Non c'era nulla che garantisse la sicurezza".

Il risultato è stato un considerevole numero di spettatori feriti alla testa, o al collo, e bisognosi dell'intervento degli operatori sanitari del 118. Ci sono stati momenti di autentico panico, scene che sono state definite "da film horror".

Come se ciò non bastasse, ci sono stati problemi anche nei trasporti, perché si è verificata anche una chiusura anticipata della fermata della metro Uruguay. Come conseguenza, l'area intorno a San Siro si è paralizzata.

Live Nation – società che ha organizzato l'evento – ha fatto sapere che

. Tuttavia i biglietti saranno rimborsati. Niente da fare, però, per le spese considerate accessorie, come l'acquisto di cibo o il denaro sborsato per il viaggio e l'alloggio.