Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny per forte temporale. Spettatori feriti

Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo 'Debí tirar más fotos World Tour'.

Circa 80mila gli spettatori presenti anche oggi. Il pubblico presente all'Ippodromo La Maura è stato evacuato a seguito dell'interruzione del concerto di Bad Bunny, per via del violento nubifragio che si è abbattuto a Milano questa sera.

Alcuni spettatori che questa sera stavano assistendo al secondo concerto di Bud Bunny sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine precipitati e sono stati soccorsi dal 118. Il concerto è stato sospeso e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.