Jannik Sinner campione di generosità. Torna a sostenere: "Un Ace per la ricerca"

Jannik Sinner all'Istituto di Candiolo-IRCCS per promuovere l’iniziativa “Un Ace per la Ricerca” di Intesa Sanpaolo

Arrivato a Torino da numero 1 al mondo e pronto a scendere in campo all'Inalpi Arena, Jannik Sinner ha voluto tornare a visitare, per il secondo anno consecutivo, l’Istituto di Candiolo-IRCCS per promuovere l’iniziativa “Un Ace per la Ricerca” di Intesa Sanpaolo (Host partner delle Nitto ATP Finals) e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, dimostrando di essere anche un grande campione di generosità.

Le donazioni

Il progetto prevede la donazione, da parte di Intesa Sanpaolo, di € 100 per ogni ace segnato dai campioni durante il torneo e di € 1.000 per quelli in finale, fino a un massimo di € 100.000, contribuendo così a sostenere la ricerca oncologica.

L'obiettivo della campagna

Quest'anno la campagna: “Un Ace per la Ricerca”, ha un obiettivo ancora più ambizioso; grazie infatti ai fondi raccolti verrà posata la prima pietra della nuova Biobanca dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, uno spazio di circa 3.000 metri quadrati dove verranno conservati campioni biologici, e informazioni ad essi collegate, dei pazienti oncologici. L’obiettivo della Biobanca è sviluppare studi diversificati e su larga scala su campioni biologici conservati in modo ottimale, per raggiungere diagnosi e terapie sempre più precoci e precise, moltiplicando le probabilità di successo anche contro i tumori più aggressivi.

L'importanza di sostenere la ricerca

A sottolineare l'importanza delle donazioni, Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, “ Sostenere la ricerca è importante, essendo il modo attraverso il quale si riesce a raggiungere e fare del bene al maggior numero di persone possibile. In questi anni è stato possibile apportare benefici in termini di strumenti e di progettualità che possono dare un contributo essenziale nella lotta al cancro ”.

La presenza di Jannik Sinner

La visita per il secondo anno del campione altoatesino, vero orgoglio del nostro Paese è stata anche

l’occasione per celebrare la consegna del, un importante strumento a scansione laser in grado di rivoluzionare la diagnosi oncologica, acquistato con i fondi raccolti durante la passata edizione.