Link fa da "culla" ai medici di domani

Alle porte di Milano c'è una nuova opportunità per chi voglia conseguire la laurea nelle discipline medico-sanitarie. L'Università degli Studi Link, a partire dall'anno accademico 2025/2026, ha attivato i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Osteopatia, svolti in presenza all'interno della splendida sede di Novedrate, nella Brianza comasca, un campus in grado di ospitare anche gli alloggi per i ragazzi e di rispondere a ogni loro esigenza formativa.

Gli studenti già iscritti ai due corsi hanno regolarmente frequentato in presenza le lezioni del primo semestre, svolgendo anche attività pratiche nell'innovativo e fornitissimo laboratorio di biologia e chimica realizzato nella struttura, e hanno già affrontato gli esami di profitto nelle prime sessioni d'esame. In questa fase l'ateneo sta sviluppando in modo proficuo una rete di convenzioni con gli ospedali e gli enti del territorio che ospiteranno i tirocinanti a partire dal terzo anno e sono già state attivate sinergie a vario livello con le realtà locali.

Per il prossimo anno accademico l'Università degli Studi Link punta al raddoppio del contingente di Medicina e Chirurgia nella sede lombarda, che potrebbe consentire ad altri 160 studenti di iscriversi al primo anno, e ha avviato l'iter per l'accreditamento del corso di laurea in Fisioterapia. I primi test di ingresso per le iscrizioni all'anno accademico 2026/2027, sia per quanto riguarda Medicina e Chirurgia che per Osteopatia, si sono svolti nelle scorse settimane, ma c'è ancora la possibilità di accedere a entrambi i percorsi. Sono in corso di pubblicazione i bandi che ufficializzeranno le date dei nuovi test di accesso, fissate mercoledì 22 luglio per Medicina e Chirurgia e venerdì 24 luglio per Osteopatia.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Link è progettato per sviluppare competenze professionali multidisciplinari principalmente cliniche e capacità relazionali che consentano una gestione efficace ed empatica del paziente. L'obiettivo è formare medici competenti e attenti alle esigenze individuali di ogni persona assistita. La didattica si avvale di metodiche tradizionali (lezioni frontali, gruppi di discussione, seminari) e innovative (problem solving, experiential learning, decision making, role-play). All'attività teorica si affiancano, già dal primo anno di corso, i laboratori pratici. A partire dal terzo anno gli studenti svolgono tirocini professionalizzanti presso ospedali convenzionati con l'ateneo e periodi di internato finalizzati alla preparazione della tesi di laurea.

Il corso di studio triennale in Osteopatia si articola in sei semestri: il primo anno di corso ha carattere propedeutico, il secondo anno è finalizzato ad apprendere le conoscenze relative alle disfunzioni del sistema muscolo scheletrico e alla loro relazione con le patologie ortopediche, neurologiche, cardio respiratorie che possono interferire con la salute dell'individuo, mentre il terzo anno è professionalizzante e specialistico. I docenti dei corsi, selezionati da concorsi pubblici che hanno registrato un corposo numero di candidature, sono tutti di altissimo livello accademico. Nei giorni scorsi, per fare un esempio, Riccardo D'Ambrosi, professore associato di Medicina Fisica e Riabilitativa nella sede meneghina della Link, ha ricevuto a Praga il JEO Best Paper 2024-2025, uno dei più ambiti premi internazionali nel settore medico, per uno studio sulla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

E il contingente dei professori della Link di Milano è destinato ad aumentare ancora: sono stati da poco pubblicati venti bandi di concorso per professori di seconda fascia e ricercatori, che rinforzeranno ulteriormente il corpo docente dell'ateneo.