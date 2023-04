Esce dal coma con le canzoni di Ultimo. Rosa potrebbe incontrare il cantante

La storia di Rosa è quasi un miracolo. Il malore, il coma e poi il risveglio inatteso dopo trenta giorni di oblio, nei quali la 38enne di Pesaro ha ascoltato ogni giorno le canzoni di Ultimo. Ed è proprio ascoltando il brano del cantautore romano "Sul finale", che Rosa ha riaperto gli occhi tornando alla vita. " Da quel momento non ho più smesso di ascoltare e cantare le sue canzoni. Non riuscivo ancora a parlare ma nella mia testa le intonavo tutte ", ha raccontato lei a Il Messaggero, parlando di Ultimo e dell'incontro che potrebbe esserci presto con l'artista.

La malattia e il coma

Un anno e mezzo fa Rosa viene colpita da un'infezione alle gambe che la costringe in carrozzina. Inizia alcuni accertamenti, ma ad aprile 2022 ha un malore, sviene e entra in coma. " Sono rimasta un mese tra la vita e la morte", ha confessato la donna. Rosa non era un fan di Ultimo. "Prima non lo conoscevo, non ascoltavo le sue canzoni. Ora sono parte di me. 'Ti dedico il silenzio' è quella a cui sono più legata" , ha rivelato la 38enne di Pesaro. A farle ascoltare i brani dell'artista è stata una delle infermiere, che si è presa cura di Rosa durante il coma, che l'ha costretta a letto per un mese. L'infermiera le metteva in sottofondo, vicino al suo letto d'ospedale e Rosa le ha sentite fin nel profondo: " Di quei momenti non ho memoria ma della sua voce ho un ricordo chiaro e vivido ".

Il sogno di incontrare Ultimo

Subito dopo il suo risveglio, i medici dell'ospedale si sono offerti di fare da tramite con Ultimo per realizzare il sogno di incontrarlo. Ma le sue condizioni non le permettevano di muoversi e " non me la sono sentita di farmi vedere in quelle condizioni ". I mesi successi sono stati difficili per la 38enne tra nuove visite, terapie e ricadute, ma ora le sue condizioni sono in netto miglioramento e l'idea di poter finalmente incontrare il cantautore romano è forte.