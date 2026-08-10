Il Palazzo tra mare, monti e colli. Ecco le mete dei nostri leader

Si sa, ad agosto nessuno rinuncia alle vacanze. Nonostante i prezzi alle stelle (causate dalle mosse di Trump) tutti si concedono qualche giorno di riposo. Anche i politici. Certo, i leader (soprattutto quelli al governo) un po’ meno. Giorgia Meloni si è regalata qualche giorno di relax in Sardegna, ma è già pronta a volare in Puglia dove, come ogni anno, passerà la settimana di ferragosto insieme alla famiglia. Mare e ulivi della Valle d’Itria. Relax con agenda incorporata, visto che il 21 agosto sarà già a Taranto con Sergio Mattarella per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e il 4 settembre a Bari per festeggiare il traguardo del suo governo, il più longevo della storia della Repubblica. Non esclude, poi, un salto in Grecia.

Il suo vice Matteo Salvini quest’anno si riposerà poco, assicurano dal suo staff. Weekend a basso costo in Sardegna (per raggiungerla si è spostato con EasyJet) e da oggi già al ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Vuole assicurarsi che tutto fili liscio nei giorni di grandi spostamenti. Visite a sorpresa nella sala operativa di Ferrovie dello Stato con pranzo incluso. Il leader della Lega è stato fotografato in fila, vassoio alla mano, mentre aspettava il suo turno per pranzare alla mensa di FS. Dietro a dipendenti e operai. La foto ha fatto il giro del web e in centinaia hanno commentato positivamente. Il 14 sarà alla Versiliana e poi, forse, le montagne di Pinzolo.

L’altro vicepremier Antonio Tajani, invece, ha scelto Fiuggi, con qualche incursione a Santa Marinella. Il mare c’è, ma la Farnesina pure: per il ministro degli Esteri il telefono difficilmente conoscerà la modalità aereo. Soprattutto in questo periodo. Più movimentato il fronte dell’opposizione. Carlo Calenda sceglie la Maremma, tra costa ed entroterra. Matteo Renzi si divide tra Sardegna e Versilia con la famiglia e trova persino il tempo per una «competizione sportiva» con Roberto Vannacci. Il generale, però, precisa che la sua non è una vacanza: «Torno a casa». Da 45 anni trascorre parte dell’estate nel sud-est della Sardegna, ma «non a Porto Cervo».

Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana Angelo Bonelli è quello che si spinge più lontano: Québec, Canada. Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti dividono invece agosto tra Adriatico, Umbria e Grecia.

Non si sa nulla, invece, di Elly Schlein che resta coerente con la linea del massimo riserbo: nessuna meta comunicata, nessuna cartolina annunciata. Giuseppe Conte torna nella sua Puglia. Famiglia e studi su come battere Elly e conquistare il campo largo.