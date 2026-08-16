Monaco, decollo da brivido: fa un tailstrike e scarica il carburante in volo per atterrare. Terrore a bordo

Paura all’aeroporto di Monaco, dove un volo della Vietnam Airlines, diretto all’aeroporto internazionale di Noi Bai (Hanoi), ha avuto un incidente durante la fase di decollo. Nei video pubblicati sui social si vede il vettore della Vietnam Airlines VN34 concludere il rullaggio sulla pista, poi ruotare in ritardo e toccare terra con la parte posteriore, facendo levare una nube di polvere e detriti (tailstrike). Secondo alcune fonti, avrebbe impattato contro le luci posizionate a fine pista. Lo skin della fusoliera sarebbe stato perforato.

Il danno è stato considerevole, tanto che il pilota ha dovuto invertire la rotta, scaricare carburante e tornare all’aeroporto di partenza. Prima dell’atterraggio, l’aereo è stato tenuto in aria per oltre 90 minuti. Per precauzione è stato scaricato anche del carburante.

Stando a quanto riportato da Aviation Herald, sarebbero stati riscontrati dei problemi di pressione degli pneumatici durante l’atterraggio.

I danni sono stati ingenti. Si parla di perforazione della parte inferiore della fusoliera. È stato lacerato il rivestimento in materiale composito dell’aereo, e sono rimasti graffi lungo la parte posteriore della fusoliera. Pare che il velivolo resterà fuori servizio per diversi mesi.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

Dopo l’atterraggio, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere. Per loro tanta paura, ma non ci sono state conseguenze. In queste ore Vietnam Airlines si sta occupando di far arrivare i passeggeri alla loro destinazione.

Vietnam Airlines ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Il volo VN34 da Monaco (Germania) ad Hanoi del 15 agosto è rientrato all’aeroporto di partenza dopo il decollo a causa di un problema tecnico... La compagnia aerea fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili i risultati dell’ispezione e i piani operativi specifici”.