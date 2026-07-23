Rivoluzione in volo: approvata la delibera per i cani fino a 30 chili in cabina

L’Italia compie un passo destinato a cambiare il modo di viaggiare con gli animali domestici. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha autorizzato un’importante deroga alla normativa europea che consentirà, in via limitata e controllata, il trasporto in cabina di cani fino a 30 chilogrammi sui voli nazionali operati da ITA Airways. Una decisione che introduce un modello innovativo nel panorama del trasporto aereo europeo, accompagnato da rigide misure di sicurezza e da un monitoraggio costante delle operazioni.

Una deroga che cambia le regole

Con il provvedimento approvato dalla Direzione Centrale Standard Tecnici dell’ENAC viene riconosciuta la validità della proposta presentata da ITA Airways, autorizzando un’Alternative Means of Compliance (AltMoC) rispetto all’AMC2 CAT.OP.MPA.160 del Regolamento (UE) n. 965/2012. In sostanza, il limite massimo di peso dei cani ammessi in cabina passa dagli attuali 10 chilogrammi a 30 chilogrammi, ma esclusivamente nell’ambito di una sperimentazione circoscritta ai voli nazionali operati con aeromobili Airbus A220, A319 e A320.

Sicurezza al centro del progetto

L’autorizzazione è subordinata a una serie di condizioni operative molto rigorose. A bordo potranno viaggiare al massimo due cani di grande taglia, inclusi gli eventuali cani guida o di assistenza, ai quali continuerà a essere garantita la priorità di imbarco. Gli animali dovranno inoltre essere assicurati mediante un sistema di ritenuta certificato, omologato secondo gli standard utilizzati nel settore automobilistico per i crash test e collegato ai dispositivi di sicurezza del sedile assegnato.

Monitoraggio continuo del rischio

Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento riguarda la gestione del rischio operativo. L’ENAC stabilisce infatti che il nuovo sistema non dovrà determinare un livello di esposizione superiore rispetto a quello già registrato per il trasporto di cani guida o di altre categorie canine già autorizzate. Per questo motivo l’operatore sarà chiamato a raccogliere e analizzare in maniera continuativa i dati operativi, così da verificare nel tempo l’efficacia delle misure adottate ed eventualmente aggiornarle sulla base dell’esperienza maturata.

Le procedure in caso di emergenza

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle evacuazioni di emergenza. Qualora fosse necessario abbandonare rapidamente l’aeromobile, i passeggeri accompagnati dai cani di grande taglia dovranno lasciare il velivolo soltanto dopo l’uscita di tutti gli altri occupanti, seguendo le indicazioni del personale di cabina. La misura punta a evitare ostacoli lungo le vie di fuga e a preservare l’integrità degli scivoli di evacuazione. L’ENAC ha inoltre comunicato che dell’approvazione sarà data formale informazione anche all’EASA, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, attraverso la piattaforma digitale dedicata.