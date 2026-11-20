Vendite in crescita, nuovi modelli sportivi e una strategia che punta a rafforzare il posizionamento premium in Europa. Alpine accelera la propria trasformazione, sostenuta da risultati commerciali positivi e da una gamma sempre più articolata. Il marchio sportivo di Renault Group guarda al futuro tra innovazione, prestazioni ed elettrificazione, mentre la crescente concorrenza dei costruttori cinesi contribuisce a ridisegnare gli equilibri del mercato automobilistico. A raccontare questa fase è Cristina Faienza, Alpine Brand Manager Italy. Dalla crescita delle vendite alla nuova A390, fino alla futura A110 elettrica, la manager delinea le ambizioni di un costruttore che vuole superare la propria dimensione storica legata ai rally per affermarsi come marchio sportivo premium, mantenendo il piacere di guida al centro della propria identità.

Vendite raddoppiate nel 2025 e crescita del 40%

Alpine attraversa una fase di espansione commerciale che accompagna l’evoluzione del marchio nel segmento premium. “Abbiamo raggiunto il doppio delle vendite nel 2025 e quest’anno siamo già a 40% in più rispetto allo scorso anno, quindi siamo molto fieri dei nostri trend”, afferma Faienza. Risultati che, secondo la manager, riflettono la maggiore visibilità del costruttore e il progressivo ampliamento del pubblico, oltre la tradizionale clientela legata al mondo delle competizioni.

All’interno di Renault Group, Alpine occupa una posizione strategica anche sul fronte dell’innovazione. Faienza definisce il marchio “il fiore all’occhiello del gruppo che parla di innovazione”, sottolineando il legame tra motorsport e sviluppo tecnologico. Le competizioni continuano a rappresentare un riferimento per la ricerca di soluzioni destinate alle vetture stradali, rafforzando il ruolo di Alpine come espressione sportiva e tecnologica del gruppo francese. La crescita passa anche attraverso una nuova relazione con i clienti. L’Atelier Alpine di Milano è uno spazio che unisce vendita, eventi ed esperienze legate al marchio. “L’Atelier Alpine è un concept store, se vogliamo, che racchiude, racconta a 360 gradi tutti quelli che sono i valori del brand Alpine”, spiega Faienza. Milano rappresenta una delle città strategiche europee per questo format, che punta a valorizzare il legame tra automotive e lifestyle. Per il prossimo anno è previsto anche l’arrivo di un bistrò.

Alpine, Faienza: “Cresciamo del 40%, la nostra forza è la sportività”

La nuova A390 apre una fase di trasformazione: fino a 470 cavalli e cinque posti

Il 2026 segna un passaggio importante per Alpine, che affida alla nuova A390 il compito di ampliare la propria presenza nel mercato delle sportive premium. Prima Sport Fastback del marchio, il modello combina prestazioni elevate e maggiore versatilità. “È la regina, se vogliamo, dell’anno 2026 perché il lancio della vettura è effettivamente avvenuto quest’anno”, spiega Faienza. Due le versioni previste, rispettivamente da 400 e 470 cavalli. La potenza, tuttavia, rappresenta soltanto una parte del progetto. “Non è soltanto la potenza che racconta questa vettura”, sottolinea la manager, richiamando il lavoro dedicato al design e all’aerodinamica. La A390 trasferisce il carattere della A110 in una configurazione più spaziosa. “È una A110, se vogliamo, con il vestito un po’ più grande”, osserva Faienza, evidenziando la possibilità di accogliere cinque persone senza rinunciare alla sportività. L’ampliamento della gamma coinvolge anche la A290, hot hatch elettrica pensata per una dimensione più urbana. Un modello che affianca la A390 e contribuisce a rendere l’offerta Alpine più articolata, intercettando esigenze di mobilità differenti. La strategia punta così a portare il DNA sportivo del marchio in segmenti nuovi, mantenendo un’identità riconoscibile attraverso design, prestazioni e piacere di guida.

La sfida ai costruttori cinesi: “Non parliamo soltanto di tecnologia o innovazione”

La crescita dei costruttori cinesi rappresenta uno dei principali cambiamenti del mercato automobilistico europeo, soprattutto nel settore elettrico. Faienza riconosce il ruolo dei nuovi concorrenti: “Sono dei competitor che stanno investendo in termini di innovazione, di sportività e di competitività e di sviluppo veloce delle vetture”. Una presenza che contribuisce ad accelerare lo sviluppo del settore e a intensificare la competizione tecnologica.

La risposta di Alpine, però, non si limita all’innovazione. “Nel nostro caso noi non parliamo soltanto di tecnologia o di innovazione, noi vantiamo un patrimonio di 70 anni di sportività”, sottolinea Faienza. Un elemento che assume particolare importanza nel segmento premium, dove la scelta di un’automobile è legata anche alla storia del marchio e alle emozioni che riesce a trasmettere. La tradizione diventa così uno strumento di differenziazione. Per la manager, infatti, il valore di una vettura va oltre le caratteristiche tecniche. “Chi sceglie un marchio, una vettura premium, probabilmente si fa anche la domanda su che cosa racconta quella vettura”, osserva. Alpine intende mantenere saldo il rapporto con le proprie origini, valorizzando esclusività e piacere di guida. Una strategia pensata per distinguersi non soltanto dai marchi cinesi, ma dall’intero panorama automobilistico premium.

Il futuro è elettrico: dalla nuova A110 alle ambizioni premium europee

L’elettrificazione rappresenta uno dei passaggi più significativi nella trasformazione di Alpine. La storica A110 si prepara infatti a lasciare spazio a una nuova generazione completamente elettrica. “È chiaramente la storica, iconica A110 che ci saluterà alla fine di quest’anno per cedere il passo alla nuova A110 elettrica”, anticipa Faienza. Un cambiamento che segna una nuova fase per il marchio, chiamato a trasferire nell’era della mobilità elettrica le caratteristiche che hanno reso celebre la sua sportiva. La direzione intrapresa guarda a una gamma sempre più articolata, nella quale elettrificazione e sportività dovranno convivere. “Il futuro di Alpine è un futuro energico, lo dico sempre, è un brand che comunque continua a studiare e continua a mettersi in discussione”, racconta Faienza. La manager richiama anche i progetti mostrati al Salone di Parigi, citando la A310 Vision tra le novità che testimoniano la volontà di proseguire nello sviluppo di nuovi modelli. L’obiettivo finale è consolidare una posizione riconoscibile nel segmento premium europeo, superando l’immagine di un costruttore conosciuto soprattutto dagli appassionati di rally. “L’augurio che faccio a questo marchio è di arrivare a diventare non soltanto il brand sportivo, quello che si ricorda nei rally, ma un vero e proprio brand sportivo premium all’interno del contesto europeo”, conclude Faienza. Una sfida che passa dalla capacità di coniugare settant’anni di tradizione sportiva con innovazione e nuove tecnologie.