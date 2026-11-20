Il mercato automobilistico italiano continua a cambiare volto e, tra nuovi equilibri commerciali, tecnologie elettrificate e una concorrenza sempre più serrata, MG si ritaglia uno spazio di crescente importanza. Il marchio controllato dal colosso cinese SAIC Motor chiude ottobre 2026 con 5.363 vetture vendute, una crescita del 38% rispetto allo stesso mese del 2025 e una quota di mercato che raggiunge il 4%. Numeri che, secondo i dati diffusi dall’azienda, confermano la progressiva affermazione del costruttore in Italia, sostenuta soprattutto dal successo dei SUV e da una gamma ibrida che rappresenta ormai una componente centrale dell’offerta. A rafforzare questo andamento contribuisce anche la dimensione internazionale del gruppo, che nel corso del 2026 ha superato il milione di automobili vendute attraverso la propria divisione passenger car.

MG accelera in Italia: quota di mercato al 4% e oltre 180 mila auto consegnate

Il risultato di ottobre rappresenta un passaggio significativo per MG, che punta a concludere il 2026 con una crescita delle vendite di almeno il 10% rispetto all’anno precedente. Le 5.363 immatricolazioni mensili dichiarate dall’azienda consentono al marchio di raggiungere il 4% del mercato nazionale, consolidando una presenza costruita progressivamente dal ritorno commerciale in Italia nel 2021. Da allora, le consegne complessive hanno superato quota 180.000 vetture, un traguardo che testimonia la capacità del costruttore di inserirsi in un settore dominato da concorrenti storicamente radicati. A sostenere questa espansione sono una gamma articolata, una politica commerciale orientata all’accessibilità e una crescente attenzione verso le motorizzazioni elettrificate. MG segnala inoltre il secondo posto nel mercato italiano delle full hybrid, un risultato che evidenzia il peso assunto da questa tecnologia nelle strategie del marchio.

MG ZS protagonista delle vendite, mentre la famiglia Hybrid+ conquista spazio

Una parte importante della crescita porta la firma della MG ZS, il SUV compatto che continua a figurare nelle posizioni di vertice delle classifiche italiane di vendita. Disponibile con motorizzazione a benzina e sistema full hybrid, il modello intercetta esigenze differenti, dalla mobilità quotidiana agli spostamenti familiari. Insieme alla MG3, la ZS ha conquistato complessivamente oltre 135.000 clienti, considerando tutte le alimentazioni proposte. Particolarmente rilevante è il contributo della tecnologia Hybrid+, che rappresenta il 61% della gamma secondo i dati aziendali: MG ZS Hybrid+ occupa il secondo posto nel proprio segmento, mentre MG3 Hybrid+ e HS Hybrid+ si collocano entrambe al terzo. Sul fronte commerciale, la ZS 1.5 Standard a benzina beneficia inoltre della promozione “Zero pensieri”, che prevede finanziamento a tasso zero, interessi zero e copertura assicurativa gratuita, secondo le condizioni indicate dalla casa.

Dalla MG3 alla HS, tre interpretazioni della mobilità ibrida

La strategia di MG si sviluppa intorno a modelli pensati per differenti tipologie di automobilisti, accomunati dalla volontà di rendere la tecnologia ibrida accessibile a un pubblico ampio. La MG3 Hybrid+, proposta a partire da 16.990 euro, punta su dimensioni compatte, abitabilità e versatilità tra città e percorsi extraurbani. La MG ZS Hybrid+ privilegia invece spazio interno e praticità, rivolgendosi soprattutto a chi cerca un SUV adatto anche alle esigenze familiari. A completare l’offerta arriva la MG HS Hybrid+, modello di segmento C che abbina un motore benzina 1.5 turbo a un’unità elettrica e utilizza una trasmissione a due rapporti per gestire l’erogazione della potenza. La HS è disponibile anche nella variante plug-in hybrid di seconda generazione, una soluzione indirizzata anche alla clientela aziendale, interessata alle caratteristiche di comfort e al trattamento fiscale previsto per le auto assegnate come fringe benefit.

SAIC supera il milione di vetture e punta sulle economie di scala

Dietro l’espansione commerciale di MG si trova la forza industriale di SAIC Motor, gruppo automobilistico cinese che nel 2026 ha raggiunto il traguardo di oltre un milione di vetture vendute dalla propria divisione passenger car. La crescita globale è stata del 43,8%, accompagnata da sette mesi consecutivi, a partire da aprile, con volumi superiori alle 100.000 unità mensili. Il gruppo attribuisce una parte della propria competitività alla condivisione delle piattaforme produttive, alla gestione integrata della catena di fornitura e alla possibilità di distribuire gli investimenti in ricerca e sviluppo su grandi volumi. Una struttura che sostiene anche l’evoluzione tecnologica, dai sistemi ibridi alle batterie allo stato semi-solido, fino alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nei sistemi di bordo. “I risultati di ottobre confermano che il pubblico italiano premia la concretezza e l’affidabilità della nostra proposta”, ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, sottolineando il ruolo della capacità tecnologica del gruppo nel rendere le innovazioni disponibili a una platea sempre più vasta.