Al Foro Italico il debutto della Volvo EX60 Cross Country

Lo Stadio dei Marmi del Foro Italico ha fatto da scenografia al debutto romano della nuova Volvo EX60 e, soprattutto, della inedita EX60 Cross Country, variante che interpreta in chiave più avventurosa la nuova generazione di SUV elettrici del marchio svedese. La serata, che ha richiamato circa 800 ospiti, ha rappresentato una delle tappe più significative del tour italiano dedicato al nuovo modello, destinato a ricoprire un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione della Casa.

Tra giochi di luce, installazioni scenografiche e le suggestive note del format musicale Candlelight, la EX60 Cross Country ha catturato l’attenzione del pubblico grazie a un carattere distintivo che unisce design nordico, tecnologia e una maggiore vocazione all’avventura. La nuova proposta amplia infatti la famiglia EX60 con una versione pensata per chi desidera affrontare percorsi e attività all’aria aperta senza rinunciare all’efficienza della propulsione elettrica.

Con l’ingresso della EX60 Cross Country Volvo amplia la famiglia EX

L’anteprima arriva in un momento favorevole per Volvo Car Italia. Nei primi mesi del 2026 il marchio ha registrato una crescita in linea con il mercato, distinguendosi soprattutto per il peso delle vetture completamente elettriche sul totale delle consegne. Una tendenza che conferma l’interesse della clientela verso la mobilità a zero emissioni e che rende la nuova EX60 uno dei modelli più attesi dell’anno.

La serata romana è stata anche l’occasione per annunciare la partnership tra Volvo Car Italia e Sport e Salute, società impegnata nella promozione dell’attività sportiva e dei corretti stili di vita.

L’accordo prevede la fornitura di una flotta composta da 30 vetture Volvo, tra modelli full electric e plug-in hybrid, destinate a supportare le esigenze di mobilità dell’organizzazione.

Più di una semplice collaborazione operativa, l’intesa nasce dalla condivisione di valori comuni.