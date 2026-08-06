Audi A2 e-tron, la nuova city car elettrica punta tutto sull’efficienza

Audi svela in anteprima i dati della nuova A2 e-tron, la compatta a batteria che l’azienda tedesca definisce “la più efficiente mai realizzata”. Rispetto alla storica citycar, effettua un salto in avanti in termini di segmento e dimensioni: ci si aspetta un modello compreso tra i 4,25 e i 4,35 metri di lunghezza, quasi al pari di nuova Audi A3, ma con forme differenti. Il modello, nella versione da 140 kW (190 CV) con pacchetto efficiency, dichiara un consumo di 12,8 kWh ogni 100 chilometri secondo il ciclo WLTP - dato ancora in fase di omologazione, ma già indicativo della strategia della casa dei quattro anelli su questo terreno.

Audi A2

Aerodinamica da record: il merito è del Cx di 0,24

Il primo fattore che spiega questi consumi contenuti è l’aerodinamica: il coefficiente di resistenza (Cx) si ferma a 0,24, il migliore mai raggiunto da una compatta Audi. Un risultato ottenuto grazie a un frontale con spigoli smussati, un tetto dal profilo concavo e una coda dalle forme ben definite, che favoriscono la penetrazione nell’aria rispetto a una classica carrozzeria fastback. A questo si aggiungono soluzioni più tecniche, come le feritoie “air curtain” ricavate in corrispondenza degli archi passaruota e i cosiddetti wheel gap reducer, elementi che riducono l’infiltrazione d’aria tra pneumatici e passaruota migliorando la pulizia dei flussi lungo le fiancate. Non manca una presa d’aria frontale “intelligente”, che resta chiusa in condizioni normali per non disturbare l’aerodinamica e si apre automaticamente solo quando serve raffreddare batteria e componenti elettrici - ad esempio durante la ricarica rapida o con temperature esterne elevate. A completare il quadro, il sottoscocca completamente carenato, un estrattore posteriore evoluto e cerchi in lega dal disegno aerodinamico. Nel complesso, tutte queste soluzioni permettono di risparmiare fino a 0,9 kWh ogni 100 km rispetto a un’auto di dimensioni analoghe priva degli stessi accorgimenti.

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Motore e batteria: la tecnologia dietro l’efficienza dichiarata

Anche la meccanica contribuisce in modo determinante al risultato. Il motore sincrono a magneti permanenti che muove le ruote posteriori beneficia di elettroniche di potenza basate su semiconduttori al carburo di silicio, che sostituiscono i precedenti componenti in silicio e risultano più efficienti fino al 10%, con dissipazioni ridotte fino al 33% ai carichi parziali. Contribuiscono all’efficienza anche dettagli come i lamierini del rotore più sottili (0,2 mm anziché 0,3 mm) e un nuovo lubrificante a bassa viscosità per la trasmissione, che riduce le perdite per attrito soprattutto alle basse temperature. Sul fronte energetico, Audi ha scelto una batteria da 61 kWh con chimica al litio-ferro-fosfato (LFP), costruita secondo lo schema “cell-to-pack”: le celle sono integrate direttamente nella struttura del pacco batteria, anziché essere raggruppate in moduli separati, guadagnando in capacità e densità energetica a parità di ingombro. Questa tecnologia non richiede l’uso di terre rare, garantisce una lunga durata nel tempo e consente di ricaricare regolarmente fino al 100% senza perdere prestazioni. In fase di ricarica a wallbox domestica, l’efficienza dichiarata raggiunge l’89,6%, un valore particolarmente alto per il settore. A completare la dotazione, la ricarica bidirezionale: la funzione Vehicle-to-Load permetterà di alimentare direttamente dispositivi elettrici esterni, come una e-bike, mentre la futura funzione Vehicle-to-Home, disponibile dopo il lancio, trasformerà la batteria dell’auto in un sistema di accumulo energetico per la casa, ad esempio in abbinamento a un impianto fotovoltaico.

Allestimento e tempistiche di arrivo sul mercato

Audi A2

La versione da 190 CV qui descritta è abbinata al pacchetto efficiency, che comprende l’estetica S line, cerchi aero Audi Sport da 19 pollici con pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento e un assetto sportivo ribassato di 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore. Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha sottolineato come l’efficienza sia da sempre un tratto distintivo del nome A2, richiamando la storica versione “3L” degli anni ’90, e ha presentato la nuova e-tron come la naturale prosecuzione di quella filosofia, unita alle esigenze della mobilità elettrica di oggi. Audi A2 e-tron sarà presentata ufficialmente a settembre 2026 e arriverà nelle concessionarie italiane a partire dai primi mesi del 2027.