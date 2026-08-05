Pirelli, sei pneumatici su misura per la Cayenne elettrica: così la mescola della 911 porta il maxi-Suv da zero a cento in 2,5 secondi

La nuova Porsche Cayenne Electric nasce con ambizioni che vanno oltre la semplice elettrificazione. Per trasformare la coppia istantanea dei motori in accelerazione, controllo e precisione, Porsche ha coinvolto Pirelli nello sviluppo di una famiglia di pneumatici realizzati su misura. Il risultato è un progetto che unisce prestazioni estreme, efficienza energetica e sicurezza, con soluzioni differenziate per stagione, misura e asse.

Sei pneumatici nati prima nel mondo digitale

Per la prima Cayenne completamente elettrica, Pirelli ha messo a punto sei equipaggiamenti dedicati: tre pneumatici estivi, due invernali e una soluzione All Season. L’intero processo è stato condotto attraverso la progettazione virtuale, analizzando comportamento dinamico, carichi e distribuzione della coppia prima della produzione dei prototipi fisici. Una metodologia che ha consentito di affinare mescole e strutture in funzione delle diverse versioni del SUV. La gamma porta il marchio Pirelli Elect, il pacchetto tecnologico destinato ai modelli elettrici e ibridi plug-in. Le soluzioni adottate puntano a ridurre la resistenza al rotolamento, sostenere il maggiore peso delle batterie e gestire l’erogazione immediata della potenza. A questi aspetti si aggiungono una particolare attenzione all’usura e la diminuzione della rumorosità, elemento centrale su un’auto priva del tradizionale suono del motore termico.

Il P Zero tra autonomia e sicurezza sul bagnato

Il P Zero di quinta generazione sarà disponibile nelle misure da 21 e 22 pollici, con configurazioni specifiche per l’asse anteriore e quello posteriore. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra efficienza energetica, precisione di guida e comportamento sul bagnato. Le mescole a bassa resistenza al rotolamento contribuiscono a contenere il consumo della batteria senza rinunciare alla stabilità richiesta durante le manovre più impegnative. Il lavoro sui due assi è stato calibrato per mantenere il SUV composto anche nei cambi di corsia ad alta velocità e nelle situazioni caratterizzate da forti trasferimenti di carico. Sterzo, impronta a terra e risposta laterale sono stati sviluppati seguendo la filosofia Perfect Fit di Pirelli, basata sulla realizzazione di pneumatici progettati intorno alle caratteristiche di ogni singolo modello.

Il P Zero R per la Turbo da 2,5 secondi

La versione più sportiva della gamma utilizza il P Zero R da 22 pollici, sviluppato per accompagnare le prestazioni della Cayenne Electric Turbo. Secondo i dati dichiarati, il modello è capace di passare da zero a 100 km/h in 2,5 secondi, imponendo agli pneumatici di gestire contemporaneamente coppia elevata, massa e sollecitazioni longitudinali particolarmente intense. Pirelli ha quindi adottato una mescola Ultra High Performance derivata dall’esperienza maturata nel motorsport e vicina, per caratteristiche, a quella del semi-slick P Zero Trofeo RS. La base tecnica è la stessa impiegata sulla Porsche 911, ma è stata adattata al maggiore peso della Cayenne elettrica e alle differenti necessità di durata, trazione e stabilità.

Mescole diverse per trasformare la coppia in spinta

La taratura cambia tra avantreno e retrotreno, con mescole dedicate e una superficie di contatto ottimizzata per trasferire a terra la potenza dei motori elettrici. L’obiettivo è evitare che la coppia immediata comprometta l’equilibrio del veicolo, mantenendo aderenza costante nelle fasi di accelerazione, inserimento in curva e percorrenza. Il pneumatico diventa così parte integrante della gestione dinamica dell’auto, insieme al telaio e ai sistemi elettronici che regolano la motricità in pochi millisecondi. Il progetto mostra quanto, nell’era dell’elettrico ad alte prestazioni, grip e controllo siano determinanti quanto la potenza: non semplici elementi di collegamento con l’asfalto, ma componenti capaci di definire il carattere dell’intera vettura.