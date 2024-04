Nuova Opel Grandland, l’inedita generazione disponibile elettrica e ibrida

La Casa del Fulmine prosegue il rinnovo della sua gamma continuando a puntare su SUV ed elettrificazione, svelando la nuova generazione dell’ammiraglia a ruote alte del marchio, ovvero la Opel Grandland 2024. Primo modello marchiato Opel a sfruttare la nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, la Grandland punterà tutto sull’elettrificazione grazie ad una gamma di motori ibridi e 100% elettrici.

Opel Grandland 2024, design e dimensioni

Rispetto alla generazione che sostituisce, la nuova Grandland cresce di 17 cm, raggiungendo una lunghezza di 4,65 m, mentre è larga 1,90 m, ovvero 6,4 cm in più. Dal punto di vista estetico spicca il nuovo frontale dominato dall’inedita mascherina unita in unico elemento alla firma luminosa a LED che si sviluppa orizzontalmente per tutta la larghezza del muso e incorpora al centro anche lo stemma del marchio illuminato. I proiettori principali a matrice di led sfruttano più di 50.000 diodi luminosi (25.600 su ogni lato).

La fiancata muscolosa è enfatizzata da aggressivi cerchi in lega con misure che raggiungono i 20 pollici e dalle minigonne con colore in contrasto. La vista posteriore sfoggia un lunotto pronunciato di colore nero, come il resto del tetto, che sovrasta il lunotto inclinato. Al centro del portellone troviamo i proiettori LED a sviluppo orizzontale che anche in questo caso si estendono per tutta la larghezza dell’auto e inglobano al centro la scritta Opel illuminata. Il passo di 2.784 mm dovrebbe garantire una buona abitabilità per cinque persone, mentre se si abbattono i sedili posteriori si ottiene un volume di carico fino a 1.641 litri (550 litri con i sedili in uso).

Interni hi-tech

La plancia è dominata da un display centrale da 16 pollici leggermente orientato verso il guidatore e abbinato ad una console centrale alta. Dietro il volante troviamo la strumentazione 100% che fornisce le informazioni essenziali sulla guida della vettura e risulta integrato dall'head-up display Intelli-HUD. Il comfort di guida è coadiuvato dalla presenza dei sedili ergonomici AGR di Opel. I sedili offrono anche ventilazione e massaggio per il conducente, mentre lo spazio posteriore per le gambe dei passeggeri è più ampio di 20 mm rispetto alla precedete versione.

Degno di nota l’originale elemento “Pixel Box” situato sulla plancia e dotato di vetro traslucido illuminato e involucro in tessuto. Si tratta di un elemento capace non solo di esaltare l'aspetto visivo della consolle, ma anche di ricordare ai passeggeri di non lasciare il proprio smartphone sul caricabatterie wireless che si trova proprio dietro il vetro trasparente.

Gamma motori

La gamma motorizzazioni prevede tre opzioni: si parte dal 3 cilindri 1.2 litri turbo a benzina mild hybrid a 48 volt da 136 CV. Questa unità risulta dotata di un piccolo motore elettrico da 28 CV integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione sei rapporti. Salendo di gradino troviamo invece la motorizzazione ibrida plug-in da circa 200 CV, che offre fino a 85 km di autonomia elettrica. Al top di gamma si posiziona invece la Opel Grandland 100% elettrica con oltre 200 CV di potenza e alimentata da una batteria da 98 kWh che dichiara un’autonomia record di circa 700 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica alle colonnine veloci in corrente continua (160 kW) si passa dal 20 all’80% di carica in circa 26 minuti.

Prezzi

la nuova Opel Grandland dovrebbe arrivare in concessionaria verso la fine del 2024, mentre i prezzi di listino partono da circa 40.