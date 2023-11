Il "nuovo" corso di Dacia: ecco tutte le novità

Il nuovo corso di Dacia, che va dalla rivisitazione del marchio al totale rinnovamento della gamma passando per la rete vendita, la porta nella direzione del “value for money”, rapporto qualità prezzo, davvero imbattibile sul mercato. A spiegare questo nuovo corso che vede auto “essenziali” (inteso come concrete, focalizzate sul realmente necessario) ma “cool”, un “Dacia Talks” con Jorge Diaz-Martinez, chief colours e trim design, Bruno Pacher, innovation e brand lab leader, ed Enrico Ceccarelli, quality e Service Manager Dacia Italia. A bordo delle vetture non ci sono orpelli inutili ma contenuti innovativi che passano da materiali riciclati al 20% (la media del mercato è tra il 10 ed il 12%) ma anche altamente riciclabili e facilmente pulibili, come il materiale microcloud. Non solo materiali ma anche soluzioni innovative come YouClip, un geniale sistema di ancoraggio di diversi accessori all’interno dell’abitacolo e vano bagagli. Dal porta telefono al porta borse ed altri che verranno svelati a breve.

Tutte le Dacia sono perfette per l’uso quotidiano casa-ufficio ma anche per le gite fuoriporta immersi nella natura, grazie alla spiccata vocazione outdoor. Un brand particolarmente attento a tutto ciò che ci circonda: dai motori a benzina, a GPL, ibride ad emissioni ridotte di CO 2 all’uso di materiali che minimizzano l’impatto sull’ambiente (sono bandite le cromature, ad esempio). Chi compra Dacia lo fa anche per l’originalità degli accessori come il Pack Sleep che trasforma l’abitacolo di Dacia Jogger in un letto lungo 1,9 e largo 1,3 metri. Soluzione completata poi dalla tenda agganciata all’auto che fa vivere esperienze immersive nella natura, in pieno spirito Dacia.

L’ultima novità per il brand riguarda la fidelizzazione post vendita. Comune a moltissime case auto, molti clienti abbandonano l’assistenza ufficiale una volta scaduta la garanzia del costruttore, alla ricerca di offerte il più delle volte solo all’apparenza competitive. Dacia in Italia ha deciso di innovare e lanciare Dacia Zen: effettuando la regolare manutenzione annuale presso la propria rete la vettura guadagna un anno di garanzia. Un vantaggio per il cliente a costo zero che si traduce anche in maggiore tutela per lo stesso e un potenziale maggiore valore futuro alla rivendita. Dacia Zen è valido fino al 7 anno di vita dell’auto o al raggiungimento dei 150mila chilometri.