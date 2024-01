Toyota GR Yaris restyling, il piccolo bolide tocca quota 280 CV

La Casa dei tre ellissi ha scelto il palcoscenico del Salone di Tokyo 2024 per svelare in anteprima mondiale l’atteso restyling dedicato alla Toyota GR Yaris, potentissima hot-hatch sviluppato con il know-how acquisito dal Costruttore nipponico nelle competizioni rally. Arrivato dopo tre anni dal lancio di questo piccolo bolide, il restyling della GR Yaris sviluppato dal reparto TOYOTA GAZOO Racing si presenta non solo più potente, reattiva e coinvolgente, ma promette di essere ancora più gratificante da guidare.

Toyota GR Yaris restyling, novità per la carrozzeria

La rinnovata GR Yaris porta in dote modifiche agli esterni, tra cui spicca una inedita griglia inferiore in acciaio, realizzata per ottimizzare spessore, resistenza e riduzione del peso. Inoltre, la griglia che si trova nella zona laterale è stata ingrandita e il paraurti inferiore vanta una nuova struttura. Nella zona posteriore troviamo una inedita apertura nel bordo inferiore della guarnizione che ha l’obiettivo di ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la stabilità dell’auto. Esteticamente l'auto sfoggia nuove luci retronebbia e retromarcia integrate nei gruppi ottici e la luce stop è stata spostata sul portellone. La GR Yaris può essere inoltre personalizzata con la nuova colorazione "Precious Metal" che si aggiunge a quelle precedenti chiamate Emotional Red, Precious Black e Super White/Platinum White Pearlescent.

Modifiche all’abitacolo

Le maggiori novità le troviamo all’interno dell’abitacolo dove fa bella mostra di sé una nuova e tecnologica strumentazione digitale con display da 12,3 pollici dotato di due layout: uno normale e uno “racing” dedicato alle informazioni più sportive. Il sedile è stato inoltre abbassato di 25 mm e il volante regolato di conseguenza.

Più potenza e maggiori prestazioni

La vettura con motore a tre cilindri più potente al mondo adesso è in grado di offrire ancora più cavalli: parliamo di 19 CV e 30 Nm di coppia. La potenza passa infatti dai precedenti 261 a 280 CV e la coppia da 360 a 390 Nm. Degno di nota anche l'introduzione del nuovo cambio automatico GAZOO Racing Direct Automatic Transmission a otto rapporti che affianca il cambio manuale a sei marce. Il feeling della cambiata è orientato alla reattività in modalità Sport mentre è più equilibrato in modalità Normal ed Eco. Come se non bastasse, la leggera carrozzeria della vettura è stata resa ancora più rigida con un aumento di circa il 13% delle saldature a punti e l'applicazione di circa il 24% in più di adesivo strutturale.

Allestimenti e debutto

La Toyota GR Yaris restyling sarà disponibile in Europa a partire dalla prima metà del 2024 e potrò essere ordinata esclusivamente nella versione denominata "Circuit".