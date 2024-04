WEC: Peugeot mette le ali alle sue Hypercar per correre a Imola

Ascolta ora: "WEC: Peugeot mette le ali alle sue Hypercar per correre a Imola "

Peugeot è tra le prime Case ad apportare importanti aggiornamenti alla sua Hypercar. La 9X8, che in Qatar, a pochi chilometri dal traguardo si è vista costretta al ritiro, per il round italiano di Imola potrà contare su diversi upgrade che vanno da quelli esclusivamente estetici, la nuova colorazione della livrea, a quelli tecnici, propulsore ed appendici aereodinamiche. La colorazione, curata dal team di Peugeot Design e Peugeot Sport ha visto una partnership con l'artista visivo J. Demsky che con il suo intervento ha esaltato tutti gli aspetti dell'identità del Leone. Ben integrata con i colori della nuova livrea anche l’ala posteriore che farà il suo debutto domani al circuito del Santerno (ad oggi la 9X8 era l’unica hypercar a competere nel Wec senza appendice posteriore). L’ala che apporta una modifica sostanziale alla silhouette e nei carichi aereodinamici ha portato il comitato del WEC a rivedere in modo negativo l’applicazione del BoP.

Nel posteriore, nascosto dal carbonio della carrozzeria trova posto la power unit composta da un motore a combustione interna (ICE) da 500 kW e un'unità motore-generatore (MGU) da 200 kW. Il motore termico è un V6 a benzina da 2,6 litri biturbo abbinato a un cambio sequenziale robotizzato a sette marce con comandi al volante. La MGU elettrica, sviluppata congiuntamente da Peugeot Sport e Marelli, aziona le ruote anteriori, nel rispetto delle normative che regolano l'impiego di energia elettrica, condizioni in cui la trasmissione diventa a quattro ruote motrici.

“La nostra Hypercar ibrida 9X8, completamente rivista, riflette perfettamente i valori del nostro Brand e incarna la nostra Allure”, spiega Linda Jackson, CEO di Peugeot. “L’ambizione è essere all'avanguardia in termini di prestazioni. Il FIA WEC è la cornice migliore per dimostrare la nostra determinazione. Il nostro obiettivo principale – conclude la numero Uno della Casa del Leone - rimane invariato: vincere le gare! Nel 2023, abbiamo incontrato sfide che ci hanno permesso di rivalutare e concentrarci su come potevamo evolvere.

Oggi affrontiamo questa stagione con una nuova sfida: preservare l’affidabilità acquisita la scorsa stagione e migliorare le prestazioni”.