“A mano a mano”: Intesa Sanpaolo lancia la nuova campagna istituzionale

Un filo conduttore che attraversa l’Italia intera attraverso una catena ideale di mani, volti ed esperienze diverse. Si intitola “A mano a mano” la nuova campagna istituzionale di Intesa Sanpaolo, ideata per raccontare il legame e la vicinanza dell’istituto di credito con i territori e le persone su tutto il territorio nazionale.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà mercoledì 14 ottobre alle ore 12 nella cornice della Villa Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, in Piazza dei Cavalieri di Malta a Roma.

Ad illustrare il senso e la visione strategica della nuova campagna sarà Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo. L’evento vedrà la partecipazione di un parterre d’eccezione del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport: l’Étoile del Teatro alla Scala Roberto Bolle, i registi e attori Sergio Castellitto e Pietro Castellitto, e il campione del mondo di calcio Ciccio Graziani.

Insieme a loro interverranno anche Luca Josi (Founder Meta Europe Production e giornalista), Allegra Scattaglia (Co-Founder e Direttrice Creativa Meta Europe Production), Monica Riccioni (Amministratore Delegato Think Cattleya) e Martino Benvenuti (General Manager ed Executive Producer Think Cattleya).

L’incontro sarà moderato dal giornalista Mattia Carzaniga.