Gérard Depardieu e Michel Houellebecq sarebbero al centro di un’istruttoria giudiziaria aperta dalla Procura di Parigi per una presunta “stupro di gruppo”. Il procedimento nasce da una denuncia presentata il 12 maggio 2025 contro i due artisti da una donna che aveva partecipato, nel 2018, alle riprese del film Thalasso, diretto da Guillaume Nicloux e uscito nelle sale nel 2019.

A riferire dell’indagine è Bfmtv, che cita fonti concordanti e conferma quanto emerso da un’inchiesta pubblicata da Mediapart. Secondo quanto riportato, la denuncia sarebbe dunque all’origine dell’istruttoria avviata dalla magistratura francese nei confronti dell’attore e dello scrittore.

La vicenda sarebbe legata proprio al periodo delle riprese di Thalasso. La denunciante, infatti, avrebbe preso parte alla produzione del film nel 2018.

Contattata da Bfmtv, la Procura di Parigi non ha voluto fornire informazioni né rispondere alle domande sull’esistenza e sul contenuto dell’indagine. Anche gli avvocati di Gérard Depardieu e quelli della donna che ha presentato la denuncia hanno scelto di non commentare la vicenda.

Che cosa è successo: il racconto della donna

All’epoca dei fatti trentaduenne, la denunciante sostiene di essere stata contattata per un ruolo nel film Thalasso. Secondo il suo racconto, avrebbe dovuto interpretare una “ragazza dell’Est” - una “prostituta” - chiamata a ballare a seno nudo in una camera d’albergo in cui si trovavano Gérard Depardieu e Michel Houellebecq.

Ma, secondo la denuncia, avrebbe subito abusi. In questo procedimento, Gérard Depardieu sarebbe oggetto di una denuncia per presunto “stupro di gruppo”, reato nel quale Michel Houellebecq sarebbe coinvolto in qualità di complice. Lo scrittore sarebbe inoltre accusato di presunta aggressione sessuale. Nell’ambito di questa inchiesta, condotta da diversi giudici istruttori a Parigi, non si è svolto alcun interrogatorio né è stato notificato alcun avviso di garanzia, sottolinea Bfmtv.