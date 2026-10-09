Bfi, Itaca investe 220 milioni. Vecchioni: “Passo strategico”

La fiducia non si misura soltanto nelle parole, ma anche nei capitali che si è disposti a mettere sul tavolo. Itaca Multi Strategy, fondo gestito da Miria Asset Management e già azionista di BF International, ha deciso di tornare a investire nella società, puntando altri 220 milioni di euro.

Non una scommessa casuale, ma che arriva proprio mentre Bfi prepara il proprio salto oltreconfine. L’operazione rientra infatti nell’aumento di capitale da 700 milioni deliberato lo scorso giugno e destinato a sostenere il progetto di sviluppo internazionale di Bfi, che già gestisce oltre 400.000 ettari in 19 Paesi.

La notizia, però, non sta soltanto nell’investimento, Itaca era infatti già entrata nel capitale di Bfi e ora sceglie di riconfermare la sua fiducia, raddoppiando l’investimento e mettendo nuove risorse sul progetto proprio mentre la società sta raccogliendo capitali per finanziare il piano di sviluppo. Un segnale che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, racconta la fiducia dell’investitore nella strategia del gruppo.

«L’ulteriore investimento di Itaca nel capitale sociale di Bfi contribuisce a valorizzare e rafforzare il progetto di sviluppo internazionale del Gruppo BF», ha sottolineato in una nota Federico Vecchioni, presidente esecutivo di Bf. E aggiunge che l’operazione rappresenta un riconoscimento da parte degli investitori istituzionali della «valenza strategica» del progetto.