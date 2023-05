Cambio ai vertici per Philip Morris Italia: la nomina di Marco Hannappel

Cambiamenti nella struttura organizzativa di Philip Morris Italia. Marco Hannappel, oltre a essere presidente dell'area Europa sud-occidentale, che per questioni geografiche comprende anche l'Italia, continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato dell'affiliata Italiana. Una scelta, questa, che premia il grande lavoro svolto da Hannappel dalla sua prima nomina del 2019, come testimonia soprattutto la velocità con la quale si sta effettuando la conversione del business verso i prodotti senza combustione.

Grazie al suo lavoro, la filiera italiana ha assunto un ruolo sempre più centrale nell'intera ottica globale per raggiungere l'obiettivo di un futuro senza fumo. L'espansione delle responsabilità di Hannappel su scala europea aumenterà le capacità strategiche del dell'azienda, offrendo una visione più ampia del progetto. Ma questo non è l'unico cambio al vertice per Philip Morris, dove è tempo di importanti cambiamenti ed evoluzioni.

Daniel Cuevas, che recentemente è stato nominato managing director di Philip Morris Italia e arriva nel nostro Paese dopo una lunga esperienza nell'affiliata rumena dell'azienda, ha ricevuto ulteriori incarichi. Infatti, è stato nominato nello stesso ruolo che ha ottenuto per l'Italia anche in Spagna, Portogallo, isole Canarie e Andorra. Rientra alla base dopo oltre 20 anni, avendo lui iniziato a lavorare in Philip Morris nel 2000. La figura di Cuevas in Spagna sarà fondamentale nelle logiche aziendali per permettere a Philip Morris di accelerare e ramificare la sua presenza anche nel mercato iberico, agevolando la transizione su innovazione e tecnologia.

Si tratta di due professionisti di primo piano della galassia dirigenziale Philip Morris, che fin da quando sono entrati in azienda hanno contribuito alla crescita e al posizionamento nel proprio settore di competenza. Marco Hannappel è riuscito a portare in Italia investimenti diffusi di anno in anno, agevolando lo sviluppo della filiera integrata made in Italy, che nel suo complesso coinvolge quasi 40mila persone. Grazie alla sua visione ha rafforzato il polo produttivo di Crespellano e ha agevolato la sostenibilità dell'industria sulla filiera agricola, anche grazie alla partnership rafforzata con Coldiretti. Anche il ruolo di Cuevas è stato importantissimo in Italia, dove ha operato prima di essere nominato, nel febbraio 2021, al vertice dell'affiliata rumena. Nel suo lavoro in Romania, ha contribuito alle operazioni di conversione dei fumatori adulti ai prodotti senza combustione. Sia le nuove nomine di Cuevas che quella di Hannappel saranno operative dal prossimo primo giugno 2023.